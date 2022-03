Minister Dijkgraaf: ‘Beurzen moeten daar terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn’

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vrijdagbij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP - Robin Utrecht

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) gaf vrijdag na de ministerraad, waarin hij het fiat kreeg om zijn plannen uit te voeren, een aantal redenen. Belangrijkste, zei Dijkgraaf: ‘We willen het gebruik van de aanvullende beurs stimuleren. Nu vraagt een op de vier studenten die er wel recht op heeft geen aanvullende beurs aan. Omdat het kabinet ook als doel heeft de kansengelijkheid te bevorderen, willen we dit extra onder de aandacht brengen. Beurzen moeten daar terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn.’

De maximale aanvullende beurs, voor studenten met ouders die minder dan 34.600 euro verdienen, wordt 419 euro. ‘Daarmee kom je al op 674 euro. Dat is een mooie bijdrage van de overheid, want het is nooit de bedoeling geweest om exclusief van de basisbeurs rond te komen.’ De bewindsman heeft van de coalitiepartijen voor de herinvoering van de basisbeurs 1 miljard euro toebedeeld gekregen. ‘Dat is de enveloppe waarmee ik het moet doen.’

Studievoucher

Dijkgraaf noemde zijn voorstel ‘een voorkeursvariant’. Als de Tweede Kamer de aanvullende beurs minder belangrijk vindt, kan de basisbeurs met 10 of 15 euro omhoog. Ook bij de compensatie voor de afgelopen jaren heeft de Kamer inspraak. Daarvoor mocht Dijkgraaf volgens het regeerakkoord eenmalig 1 miljard euro uitgeven, volgens de toenmalige omrekening zo’n duizend euro per student. Dat wordt 359 euro per studiejaar, met een maximum van vier studiejaren is dat 1.436 euro.

Omdat de eerste lichting beursloze studenten vanaf 2015 nog niet profiteerde van de extra investeringen in het onderwijs die uit het nieuwe leenstelsel werden bekostigd, is indertijd de ‘studievoucher’ ingevoerd, een tegoed voor een nieuwe opleiding. ‘Wij hebben vastgesteld dat daarvoor weinig animo is’, zei Dijkgraaf, ‘en daarom besloten dat je dat tegoed in geld mag omzetten.’

Niet iedereen blij maken

Bovenop de 1.436 euro komt dan voor studenten tussen 2015-2016 en 2019-2020 nog eens 1.770 euro, waarmee de totale compensatie voor de lenende ‘pechgeneratie’ op 3.206 euro komt. Die zal de uitvoerende dienst Duo om technische redenen niet eerder dan in 2025 kunnen verrekenen of uitbetalen. Dijkgraaf: ‘Een volledige tegemoetkoming voor de gemiste basisbeurs kan ik niet bieden, maar op deze manier gaat het totale compensatiebedrag wel van 1 naar 1,7 miljard euro. Al besef ik heel goed dat ik niet iedereen blij kan maken.’

De Tweede Kamer debatteert op 4 april met de minister over het noodzakelijke wetstraject. Overigens: de basisbeurs is alleen een gift als binnen tien jaar een diploma wordt behaald. Zo niet, dan is alsnog sprake van een lening.