Minister Dijkgraaf: ‘Bescherm onze wetenschappers’

In zijn eerste toespraak als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft minister Robbert Dijkgraaf (D66) vrijdagmiddag virusontkenners en verspreiders van desinformatie onder uit de zak gegeven. Hij zei zich grote zorgen te maken over ‘de toenemende afstand’ tussen wetenschap en samenleving en riep politici op zich te keren tegen ‘destructieve en intimiderende krachten’.

Zonder de naam Thierry Baudet te noemen, was het duidelijk dat hij onder meer op Forum voor Democratie doelde. Baudet bracht vorige week het boek Het coronabedrog uit, waarin hij spreekt van een globalistische machtsgreep. Dijkgraaf loofde juist de mondiale inspanning van de wetenschap, die ertoe leidde dat veel sneller dan voorzien een vaccin beschikbaar kwam. Een meerderheid van de samenleving zag dat ‘wetenschap werkt’, aldus de bewindsman, zelf tot twee maanden geleden werkzaam als veelgeprezen natuurkundige.

‘Maar wat bleek’, zei Dijkgraaf, ‘er stond ook een kleine minderheid op die anders aankeek tegen dezelfde werkelijkheid. Feiten werden in twijfel getrokken. De brengers van die feiten bedreigd. Het vaccin bestempeld als onbetrouwbaar, een vergif, onderdeel van een wereldwijd complot. Voor mij was de grootste verrassing van de coronapandemie dat sommigen een levensreddend geschenk niet wilden of konden accepteren. Dat zelfs de strijd tegen een pandemie gepolitiseerd kon worden. Dat desinformatie zich net zo snel over de aardbol verspreidde als virusdeeltjes’, zei Dijkgraaf in het Kamerlingh Onnesgebouw van de Universiteit Leiden.

Hij riep politici op: ‘Ga samen met mij voor de feiten staan en bescherm zo onze wetenschappers.’ Onder zijn gehoor was de Vlaamse viroloog Marc van Ranst, die door ernstige bedreigingen werd getroffen. Dijkgraaf: ‘Er wordt door een kleine groep actief en met de slechtste bedoelingen twijfel gezaaid over kennis zelf. En over de intenties van de mensen die ons kennis komen brengen. Er zijn hier collega’s in de zaal die persoonlijk worden bedreigd. Deze bedreigingen vinden plaats in het hart van onze democratie. En aan hun eigen voordeur. We doen hen en onszelf tekort als we dit accepteren.’

Dijkgraaf pleitte verder voor een heldere scheiding tussen de rol van wetenschap en die van politiek. Wetenschap draagt feiten aan, onafhankelijk en autonoom. Politici nemen op basis daarvan besluiten. ‘U mag van mij verwachten dat ik als lid van het kabinet kritisch weeg of het beleid dat wij met elkaar maken, gefundeerd is op de wetenschap. Dat feiten de basis vormen van onze politieke keuzen.’