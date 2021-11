Minister Dekker zet onderzoek naar afstandsmoeders en -kinderen per direct stop

Demissionair Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Beeld ANP

Ze waren te jong, niet getrouwd of op een andere manier ongeschikt om voor hun eigen kinderen te zorgen. Vanaf de invoering van de Adoptiewet in 1956 werd bijna dertig jaar lang voor velen bepaald wie wel en niet haar eigen kinderen mocht grootbrengen. Verscheurende scheidingen van ruim 15 duizend moeders met hun kind waren het gevolg. ‘Een zwarte bladzijde in onze geschiedenis’, oordeelt ook Minister Dekker. Waar nodig een onderzoek naar moest komen. Maar waar van alles misging.

Het onderzoek, uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut, lag al ruim een jaar stil. Een in het leven geroepen commissie die het door de overheid ingestelde aanmeldpunt onder de loep nam, kwam tot de conclusie dat daar grote fouten waren gemaakt. Persoonlijke, soms nooit eerder vertelde getuigenissen bleken verkeerd vastgelegd. Namen en gebeurtenissen werden door elkaar gehaald.

Privacyregels waren niet nagekomen doordat informatie met onder andere het ministerie was gedeeld en werd opgeslagen. Daarom eisten slachtoffers eind september: stop dit onderzoek. Dinsdag maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend dat verzoek in te willigen. Het ministerie bereidt nu een nieuw onderzoek voor dat uitgevoerd zal worden door een andere, onafhankelijke onderzoekscommissie.

Moederheilkliniek

‘Terecht dat dit onderzoek stopt’, laat Eugénie Smits van Waesberghe (56) in een reactie weten. Ze werd bij haar geboorte in 1965 in de Bredase Moederheilkliniek van haar moeder gescheiden. ‘Ik kan alleen niet zeggen dat blijheid het goede woord is.’ Te snel wordt voorgesorteerd op een nieuw onderzoek, vindt ze. Ze bepleit een adempauze waarin kritisch wordt gekeken naar de gemaakte fouten en waarbij zorgvuldig nieuwe onderzoeksmethoden worden overwogen.

Minister Dekker zegt in gesprek te gaan met betrokkenen over de opzet van het nieuwe onderzoek. Begin volgend jaar verwacht hij de Tweede Kamer in te lichten over hoe de nieuwe onderzoekscommissie eruit zal zien. De aanmeldverslagen van het nu stopgezette onderzoek worden vernietigd.