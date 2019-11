Minister Dekker wil ontsnappen uit de gevangenis strafbaar stellen

De Koepelgevangenis in Arnhem. Beeld ANP

Ontsnappen uit de gevangenis is op dit moment niet strafbaar. Het idee daarachter is dat niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen vrijheidsbeperking. Vanuit diezelfde gedachte kan een verdachte ook niet worden verplicht een verklaring af te leggen bij de politie of voor de rechtbank omdat hij dan zou meewerken aan zijn eigen veroordeling.

Hulp bieden bij een ontsnapping uit de gevangenis is echter wel strafbaar. Dat onderscheid vindt minister Dekker onrechtvaardig. In zijn brief haalt hij een spectaculaire ontsnapping uit de Rotterdamse gevangenis De Schie in 2018 aan: een gedetineerde wist de gevangenis te ontvluchten door zich te verstoppen in een vuilniszak die door een handlanger (die zijn straf had uitgezeten) naar buiten werd gereden op een karretje.

De handlanger werd vervolgd en veroordeeld wegens hulp bij ontsnapping volgens artikel 191 in het Wetboek van Strafrecht. De gedetineerde zelf kon strafrechtelijk niet worden aangepakt. ‘Dit is onrechtvaardig, en ik vind het ook simpelweg niet uit te leggen’, aldus Dekker. ‘Het ontsnappen ondermijnt het gezag van justitie en brengt gevoelens van onveiligheid teweeg in de samenleving.’

Enkelband

Over de uitwerking van het strafbaar stellen van ontsnappen uit de gevangenis, zoals de hoogte van de straf, wil de minister eerst in overleg treden met ‘betrokken instanties’. Wie een ander helpt bij de vlucht of vluchtpoging uit de gevangenis kan een gevangenisstraf van maximaal vier jaar krijgen.

Dekker denkt er ook over om het doorknippen van enkelbanden strafbaar te stellen. De bewindsman meent dat hiervoor dezelfde argumenten kunnen worden aangedragen als voor het strafbaar stellen van het ontsnappen uit de gevangenis.

Volgens een onderzoeksrapport van de Vrije Universiteit, verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is er geen beletsel om ook het doorknippen van enkelbanden strafbaar te stellen. De onderzoekers wijzen er wel op dat enkelbanddoorknippers al vervolgd kunnen worden op grond van vernieling (volgens artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht). Minister Dekker wil daarom eerst ‘de toegevoegde waarde en de voor- en nadelen goed afwegen’ voordat hij hierover een besluit neemt.

De bewindsman streeft ernaar zijn wetsvoorstel over de strafbaarstelling van het ontsnappen uit de gevangenis en het onttrekken aan elektronisch toezicht ‘in de loop van volgend jaar’ af te hebben.