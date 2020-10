Minister De Jonge zint op hardere aanpak quarantaine-overtreders

Dat mensen in quarantaine gaan als zij besmet zijn of nauw contact hebben gehad met een besmet persoon, moet de keten van besmettingen doorbreken. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het gaat om een middel dat alleen in het uiterste geval moet worden ingezet, en dient als stok achter de deur, beklemtoont De Jonge (Volksgezondheid). Ongeveer een op de tien personen met een positieve coronatest gaat toch naar buiten in de periode dat hij of zij verplicht binnen moet blijven. En 15 procent van de nauwe contacten van besmette personen, die van de GGD hebben gehoord dat zij in quarantaine moeten omdat zij mogelijk besmet zijn, volgt dit advies niet of niet geheel op. Dit blijkt uit onderzoek van Bureau Berenschot.

Dat mensen in quarantaine gaan als zij besmet zijn of nauw contact hebben gehad met een besmet persoon, is essentieel om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit moet de keten van besmettingen doorbreken. ‘Als mensen die adviezen niet opvolgen, geeft dat een risico op verdere verspreiding van het virus’, aldus De Jonge.

Sommige besmette personen vinden het moeilijk om in quarantaine te gaan, bijvoorbeeld vanwege inkomstenverlies. Ook werkgevers klagen over de kosten van werknemers die in quarantaine moeten. Het kabinet heeft onderzocht of voor hen financiële compensatie mogelijk is. Dit blijkt, volgens De Jonge, praktisch onuitvoerbaar.

Dwingend

Ook onderzoekt de minister of het mogelijk is dwingender op te treden tegen besmette personen die quarantaine weigeren, bijvoorbeeld met een bestuurlijke boete. Dit blijkt lastig uit te voeren binnen het huidige kader. Over enkele weken verwacht de minister ‘een verkenning’ over of en hoe zo’n boete kan worden ingezet.

Binnen de bestaande kaders kan een bestuurder van een veiligheidsregio op advies van de GGD een beschikking tot gedwongen quarantaine uitvaardigen. Hiervoor heeft de minister nu een handleiding uitgereikt aan de veiligheidsregio’s. Daarin staat wanneer een bestuurder dit middel kan overwegen en wat de mogelijkheden zijn om het in te zetten.

Tot nog toe hebben veiligheidsregio’s nauwelijks quarantaines afgedwongen. Het is afwachten of ze dat met de aangeboden handleiding wel gaan doen mocht het, in uiterste gevallen, nodig zijn, aldus de minister. Veiligheidsregio’s kunnen die quarantaine verplichten met de wettelijke grond dat er een ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat door de verspreiding van het virus.