Minister De Jonge zegt toe nu écht de voorraden vaccins snel te laten wegprikken

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geeft toe dat hij te optimistisch is geweest over het aantal te zetten vaccinatieprikken afgelopen week. In een brief aan de Tweede Kamer belooft hij de voorraden tot een minimum te beperken.