Minister De Jonge verantwoordt zich voorlopig niet in Kamer voor mondkapjesdeal Sywert van Lienden

Als minister van Volkshuisvesting staat Hugo de Jonge vrijdag de pers te woord. Hij hoeft zich waarschijnlijk pas te verantwoorden voor zijn handelen als minister van Volksgezondheid als het rapport van Deloitte er is. Beeld ANP

Helder is nu politiek verantwoordelijk voor het dossier rond de aankoop van beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis. Hugo de Jonge, die destijds een topambtenaar aanzette om contact op te nemen met zijn partijgenoot Van Lienden, is inmiddels minister voor Volkshuisvesting. Het is staatsrechtelijk ongebruikelijk om een bewindspersoon ter verantwoording te roepen voor iets wat tijdens een vorige regeerperiode op een ander departement is gebeurd.

Een meerderheid van de Kamer wilde daar dinsdag dan ook niet aan, maar er is wel steun voor een debat met Conny Helder als er eenmaal een zogenoemde technische briefing door Deloitte heeft plaatsgevonden. Die briefing vindt op korte termijn plaats.

Geopenbaarde appjes leggen rol De Jonge bloot

Helder zal daarna moeten uitleggen waarom De Jonge altijd beweerde dat hij niets van doen had met de mondkapjesdeal van Van Lienden, terwijl uit door de Volkskrant geopenbaard WhatsApp-verkeer blijkt dat de CDA’er juist de eerste aanzet gaf voor gesprekken tot een deal. Ook moet ze verklaren waarom de Kamer nooit te horen kreeg over het WhatsApp-verkeer van de door De Jonge ingeschakelde topambtenaar met Van Lienden, hoewel in 2021 wel al om alle correspondentie was gevraagd.

Oppositie- en coalitiepartijen sluiten niet uit dat De Jonge uiteindelijk toch bij het debat betrokken zal worden. Als partijen zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid als minister in twijfel trekken, zal hij zich daar waarschijnlijk toch zelf tegen moeten verdedigen.

De Jonge zelf wil naar eigen zeggen pas reageren als het Deloitte-onderzoek is afgerond. Dat onderzoek loopt al negen maanden, maar is al meerdere keren uitgesteld. De hoop van Helder is nu dat het rapport voor het zomerreces klaar kan zijn.