‘Minister Bussemaker gaf in 2016 opdracht aan campagnebureau BKB tegen Europese regels in’

Voormalig minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Beeld ANP

Dat meldt Vrij Nederland. In april 2016 wilde Bussemaker een campagne lanceren om gelijke kansen in het onderwijs te stimuleren. De minister noemde het ‘Gelijke Kansen Alliantie’, een programma van de Rijksoverheid dat nog steeds bestaat. Daarbij kunnen scholen via gemeenten in aanmerking komen voor financiële ondersteuning en speciale programma’s om kansengelijkheid te bevorderen. Ook houdt de alliantie bijeenkomsten door heel het land.

Bij de aanbesteding van de campagne koos Bussemaker voor campagnebureau BKB. Het plan voor kansengelijkheid kostte 650 duizend euro. Volgens Europese regelgeving moet echter iedereen kunnen meedingen naar openbare aanbestedingen boven de 139 duizend euro, iets wat Bussemaker naliet. Het ministerie bleef vervolgens investeren in de alliantie, waardoor BKB in totaal een miljoen euro zou hebben ontvangen.

Na de formatie van het volgende kabinet (Rutte III) keerde Bussemaker niet terug in de Haagse politiek. In 2019 werd ze voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkent nu tegenover Vrij Nederland dat er bewust is gekozen voor een onrechtmatig aanbestedingstraject, vanwege ‘tijdsdruk’. BKB zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de onrechtmatigheid van de aanbesteding.

PvdA-familie

De onrechtmatige aanbesteding van BKB valt saillant te noemen. Bussemaker was minister van PvdA-huize. BKB is een bureau in politieke en maatschappelijke campagnes, opgericht door onder meer wijlen Erik van Bruggen en Lennart Booij. Los van hun werk voor BKB, deden zij meerdere campagnes voor de PvdA. Zo adviseerde Van Bruggen een jaar later PvdA-leider Lodewijk Asscher voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

De lijntjes met Bussemaker lijken daarom kort. Bovendien kwam PvdA-minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) in 2007 al in de problemen omdat hij BKB voor 750 duizend euro een eendaags evenement liet organiseren. Ook dit ging tegen de Europese aanbestedingsregels in.

BKB is ook bekend vanwege hun academie, een trainingsprogramma in (politiek) actievoeren. Kamerleden als Thierry Baudet (FvD), Kauthar Bouchallikht, Senna Maatoug (GroenLinks), Habtamu de Hoop (PvdA) en demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken, VVD) volgden het programma. Ook mediapersoonlijkheid en mondkapjesondernemer Sywert van Lienden en Blendle-oprichter Alexander Klöpping zijn kinderen van de academie.