Minister Bruins zet Italiaanse farmaceut onder druk

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Beeld ANP

Het farmabedrijf verhoogde vorig jaar de prijs van een bestaand medicijn tegen een zeldzame stofwisselingsziekte na een slimme truc opeens met 120 duizend euro per patiënt per jaar. Daardoor werd de vergoeding geschrapt en dreigden patiënten verstoken te raken van een levensreddend geneesmiddel.

Of Leadiant een goed verhaal heeft bij die prijsverhoging, moet nog blijken. Bruins kondigde in zijn brief aan dat hij fabrikanten de mogelijkheid wil geven om hem dat uit te leggen. ‘Is er geen goed verhaal, dan ga ik me beraden op vervolgstappen’, schreef hij. ‘Eén daarvan is het zoeken van publiciteit.’

Woensdag werd bekend dat de Belgische minister Beke van Economie slechts een kwart wenst te vergoeden van de prijs die Leadiant voor zijn medicijn vraagt. Volgens de Vlaamse omroep VRT wil Beke dat de Belgische Mededingingsautoriteit nagaat of de fabrikant misbruik maakt van zijn marktpositie en eventueel maatregelen neemt.

Stofwisselingsziekte

Leadiant liet vorig jaar een oud middel tegen galstenen registreren als medicijn tegen de stofwisselingsziekte CTX en vroeg daarvoor bij de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA met succes de status aan van weesgeneesmiddel. Dat leverde het bedrijf tien jaar marktexclusiviteit op, waarna de prijs fors kon worden opgeschroefd. Het AMC, waar veel van de 65 Nederlandse patiënten worden behandeld, besloot toen om het medicijn met grondstoffen uit China zelf te gaan namaken, toegejuicht door de minister. Leadiant deed daarop een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg die na onderzoek van het RIVM de medicijnen liet terugroepen. De grondstoffen zouden onzuiverheden bevatten. De farmaceut is daardoor momenteel alsnog de enige fabrikant van het medicijn.