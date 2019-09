Minister Bruins verwacht verdubbeling meldingen medicijntekorten dit jaar

Vooral aan neuszalf, anticonceptie, parkinson- en schildkliermedicijnen is een tekort. Beeld ANP

‘Ik verwacht dat we ook over heel 2019 uitkomen op een verdubbeling van de tekorten’, zegt hij vandaag in het AD. Apothekers moeten voor bepaalde middelen steeds vaker ‘nee’ verkopen aan medicijngebruikers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om parkinsonmiddelen, schildkliermedicijnen, neuszalf met antibioticum of de anticonceptiepil.

De oorzaak voor de leveringsproblemen ligt vaak in productielanden als China of India, waar bijvoorbeeld vervuiling van de grondstoffen leidt tot productievertraging. Het komt ook voor dat farmaceutische bedrijven om uiteenlopende redenen het eindproduct niet onmiddellijk vrijgeven of dat er een verstoring is van de doorstroming van groothandel naar apotheek.

‘IJzeren voorraad’

De minister wijst erop dat voor bijna alle medicijnen waarvan tekorten zijn gemeld, alternatieve geneesmiddelen beschikbaar zijn. Maar hij wil zich binnen de Europese Unie hard maken voor radicale maatregelen om een oplossing te vinden voor de leveringsproblemen. Desnoods moeten de EU-lidstaten zelf grondstoffen voor geneesmiddelen gaan produceren om medicijngebruikers minder afhankelijk te maken van de (haperende) productie in Aziatische landen.

Bruins wil ook dat farmaceuten en groothandels in Nederland medicijnvoorraden gaan aanleggen om tijdelijke tekorten op te vangen. Met zo’n ‘ijzeren voorraad’ moeten patiënten minstens vier maanden vooruit kunnen.