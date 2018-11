Minister Bruins nu voorzichtiger over openhouden acute zorg in Lelystad: ‘Overleggen wat haalbaar is’

Minister Bruins van Medische Zorg heeft zich maandag voorzichtiger uitgelaten over het openhouden van de acute zorg in Lelystad. Voor een bezoek aan het failliete ziekenhuis in de stad zei Bruins zich sterk te maken voor de basiszorg in Flevoland en ‘waar mogelijk ook acute zorg’.

Minister Bruins van Medische Zorg. Beeld ANP

De minister zei vorige week nog dat in Lelystad de basiszorg en acute zorg gewaarborgd moeten blijven, inclusief spoedeisende hulp en acute verloskunde. Hij deed deze toezegging tijdens het debat in de Tweede Kamer over de failliete IJsselmeerziekenhuizen.

Bruins zei vandaag voor zijn gesprek met de medische staf van het MC Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad te overleggen ‘wat echt haalbaar is’. Hij was daar op uitnodiging van het personeel. Zij spraken onder andere over de diverse plannen die er zijn voor overname van het ziekenhuis.

Onder andere het stadsbestuur van Lelystad reageerde vorige week opgelucht dat Bruins van de toekomstige eigenaar van de failliete ziekenhuizen wilde dat de basiszorg en de acute zorg behouden zouden blijven.

Het failliete MC Zuiderzee-ziekenhuis in Lelystad. Beeld Harry Cock

‘Niet realistisch’

Tot de overnamekandidaten behoren het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Cardiologie Centra Nederland (CCN). St Jansdal zei maandag dat het handhaven van een volledig basisziekenhuis in Lelystad niet meer haalbaar is.

Volgens St Jansdal is het vinden van goed gekwalificeerd personeel voor onder andere de acute zorg in Lelystad al enige tijd uitermate lastig. Door het vertrek van personeel van de failliete ziekenhuizen is dit nog erger geworden, aldus St Jansdal. Volgens St Jansdal vroeg Bruins hun in het weekeinde om een aangepaste bieding die voorziet in acute verloskunde en volledige spoedeisende hulp.

CCN zei maandag, in een toelichting op hun doorstartplan, complexe spoedeisende hulp en acute verloskunde aan te willen bieden ‘mits de minister daar geld voor beschikbaar stelt zoals hij heeft toegezegd’.