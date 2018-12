Minister Bruins gaat artsen en zorgaanbieders beter informeren over de risico’s van implantaten

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg (VVD) Beeld ANP

De veiligheid bij medische implantaten is slecht geregeld, constateerde een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten afgelopen maand. Ze vroegen miljoenen documenten op over medische implantaten zoals pacemakers, kunstheupen en siliconenborsten. Ze vonden meer dan 70.000 terugroepacties, ruim een half miljoen hersteloperaties en destilleerden een verband tussen ondeugdelijke hulpmiddelen en 1,7 miljoen letselgevallen en 83 duizend doden in de afgelopen tien jaar.

Er is de afgelopen jaren veel gebeurd om de patiëntveiligheid van medische hulpmiddelen, zoals implantaten, te verbeteren, betoogt Bruins. ‘Maar we komen van ver en we zijn nog niet klaar. Ik blijf me inzetten om de patiëntveiligheid te verbeteren. En ik heb daar anderen bij nodig. Daarom roep ik patiënten, artsen en fabrikanten op om bijwerkingen en incidenten actief te melden. Alleen dan kunnen anderen hiervan leren en kan er samen voor worden gezorgd dat medische hulpmiddelen steeds veiliger worden.’

Het is cruciaal dat artsen over de risico’s van implantaten in gesprek gaan met de patiënt, zodat ze samen kunnen beslissen over de beste behandeling, onderstreept het ministerie van Volksgezondheid. ‘Daarvoor is de juiste informatie nodig. Patiënten moeten weten waarom de plaatsing van een implantaat nodig is, maar ook welke risico’s het implantaat met zich meebrengt.’

Artsen zijn vanaf 1 januari verplicht om implantaten te registreren in het Landelijk Implantatenregister. Nederland loopt daarmee vooruit op Europese regelgeving die in mei 2020 in gaat.