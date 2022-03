Minister brengt Koning Toto eerste slag toe: BN’ers mogen niet meer optreden in gokreclames

Wesley Sneijder in een reclame voor Koning Toto in 2021. Beeld TOTO

Nu al geldt de beperking dat van ‘beroepssporters en andere rolmodellen’ geen gebruik mag worden gemaakt als zij jonger zijn dan 25 jaar, of als zij ‘substantieel bereik hebben onder minderjarigen of jongvolwassenen’. Maar het liep desondanks de spuigaten uit met die wervende boodschappen voor een bezigheid die verslavingsrisico’s met zich meebrengt, vond de Tweede Kamer al in december. De Kamer wilde een wettelijk verbod.

Sinds 1 oktober is onlinegokken in Nederland legaal. Twaalf bedrijven hebben een vergunning gekregen om risicovolle gokspellen aan te bieden, waaronder de staatsdeelnemingen Holland Casino en Toto. De bedoeling is gokkers weg te houden bij illegale sites. Door de explosieve toename van het aantal ongerichte gokreclames vreesde de Kamer dat de nieuwe Wet kansspelen op afstand, die consumenten beoogt te beschermen en witwassen moet voorkomen, haar doel voorbij zou kunnen schieten.

Weerwinds voorganger Sander Dekker (VVD) vond het in december te vroeg voor een algeheel verbod. Weerwind wees er vorige maand op, toen de Kamer andermaal aan de bel trok, dat een nieuwe wetswijziging veel tijd kost. Daar nam de Kamer geen genoegen mee. Een meerderheid eiste bovendien dat de minister haast zou maken, omdat per 1 april nieuwe aanbieders de gokmarkt op mogen.

Wetswijziging

In een brief schrijft de bewindsman nu dat hij mogelijkheden ziet per 1 juni een onderliggende ‘Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen’ aan te passen. Daarmee wordt de rolmodellen de pas afgesneden. In afwachting van de wetswijziging – die inderdaad tijd vergt – heeft hij nieuwe afspraken gemaakt met de sector. Die is bereid af te zien van reclames op radio, in geprinte media en op billboards in de buitenruimte. Ook blijven gokreclames op televisie (één per reclameblok) beperkt tussen 22 uur (was 21 uur) ’s avonds en 6 uur ’s ochtends.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen, initiatiefnemer van het verbod: ‘Anders dan zijn voorganger neemt deze minister dit terecht heel serieus. Wel jammer dat we tot de wetswijziging van kracht is afhankelijk zijn van de branche zelf.’ Is duidelijk wie wel of niet een rolmodel is? Van Nispen: ‘Nee, goede vraag. Maar Ellie Lust – die reclame maakt voor Holland Casino (red.) – is zeker een rolmodel. Of ze ook goed kan voetballen, weet ik niet.’