Minister Blok staat achter Guaidó maar de ABC–eilanden maken zich zorgen over de gevolgen

Dat heeft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken duidelijk gemaakt tijdens zijn bezoek deze week aan de drie Caribische landen binnen het koninkrijk. De Nederlandse ambassade in Caracas heeft een scenario klaar voor mogelijke evacuatie uit Venezuela van mensen met een Nederlands paspoort.

Erkenning Guaidó

Vrijwel direct nadat Guaidó zich tot president uitriep, heeft Nederland hem erkend als de man die in Venezuela voor democratische verkiezingen moet zorgen. Daarmee schaarde Nederland zich achter de Verenigde Staten, de geopolitieke macht die met Rusland en China in de clinch ligt over de toekomst van het zeer olierijke Venezuela, dat op slechts enkele tientallen kilometers ligt van de ABC-eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao.

Guaidó probeerde begin deze week met enkele hoge overgelopen Venezolaanse militairen de macht te grijpen. Die poging lijkt vooralsnog mislukt. De vraag is daarmee ook wat dat betekent voor de ABC-eilanden, die te maken hebben met een lucht- en zeeblokkade door Venezuela en met een steeds grotere toestroom van mensen die per boot het Latijns-Amerikaanse land ontvluchten.

Met name Aruba en Curaçao kunnen de opvang van die mensen, die Nederland ‘vreemdelingen’ noemt, nauwelijks of niet aan. Op Curaçao, zo werd deze week in Willemstad duidelijk, bestaat daarnaast de vrees voor militair optreden door de Verenigde Staten, al dan niet deels vanaf de Amerikaanse luchtmachtbasis die op het eiland ligt.

Geen militaire optie

Minister Blok moest in een persconferentie tot vier keer toe aan Curaçaose journalisten bevestigen dat Nederland een militaire invasie niet steunt, ook niet onder het mom van humanitaire hulp, waarvoor Curaçao op dit moment een ‘hub’ – een doorvoerhaven – is. ‘Er is geen militaire optie’, aldus de Nederlandse bewindsman. ‘Dat kan ik niet genoeg benadrukken.’

Opvallend is dat deze week de Benedenwindse eilanden ook zijn bezocht door minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Mark Harbers, die asielzaken doet. Hieraan is nauwelijks ruchtbaarheid gegeven. Volgens Blok is voor Curaçao, dat autonoom is, de opvang een eigen zaak. Het land heeft het VN-vluchtelingenverdrag niet ondertekend en wil de Venezolanen terugsturen.

Nederland zou slechts ‘technische assistentie’ verlenen, bijvoorbeeld met trainingen door IND-medewerkers. Het bezoek van Harbers geeft evenwel aan dat achter de schermen Nederland bereid is die gratis technische hulp behoorlijk uit te breiden.