Minister Blok: ontmoeting koningin met Saoedische kroonprins was juist

Volgens Blok zou de regering anders de functie die Máxima uitoefent in VN-verband hebben ‘vermengd met actuele politieke zaken’, wat haar effectiviteit en toekomstig functioneren zou hebben bemoeilijkt.

Koningin Máxima raakte dit weekend in opspraak door haar ontmoeting met de Saoedische kroonprins in de marge van de G20-top in Osaka. Die ontmoeting gebeurde kort nadat VN-rapporteur Agnes Callamard een lijvig rapport publiceerde, waarin ze schrijft dat er ‘geloofwaardig bewijs’ is dat de gruwelijke ‘buitengerechtelijke executie’ van de dissidente journalist Jamal Khashoggi vorig jaar in een Saoedisch consulaat in Turkije de verantwoordelijkheid is van de kroonprins en andere hoge functionarissen.

De ontmoeting tussen Máxima en ‘de man die Khashoggi in stukken liet zagen’ – in de woorden van Bram van Ojik (GroenLinks) leidde tot felle kritiek aan het Binnenhof – en van VN-onderzoeker Callamard zelf. ‘Hoe staat de politieke antenne van de minister van Buitenlandse Zaken afgesteld?’, wilde Van Ojik maandag van de minister weten. Behalve de bijna voltallige oppositie hadden ook coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie kritische vragen over de ontmoeting – die volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) ‘zeer ongelukkig was, qua timing en uitvoering’.

Blok onderstreepte maandag dat de ontmoeting volledig onder verantwoordelijkheid viel van het kabinet – en dat hiertoe welbewust was besloten. Hij wees er op dat Máxima al tien jaar functioneert als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN inzake financiële inclusiviteit. Blok gaf, om te verduidelijken wat dat inhoudt, het voorbeeld van de mogelijkheid een bankrekening te openen, die vooral voor vrouwen nog niet overal bestaat.

Mensenrechtensituatie

Hij noemde het een ‘onderdeel van haar werk gesprekken te voeren die deels ook plaatsvinden in landen waar we ook zorgen hebben over de mensenrechtensituatie. Ook een vast onderdeel is dat de koningin spreekt met de nieuwe voorzitter van de G20, waar financiële inclusiviteit ook op de agenda staat’. Omdat de komende voorzitter ditmaal Saoedi-Arabië is, sprak Maxima daarom dit jaar met de kroonprins.

Volgens Blok zou Nederland ‘zeer zichtbaar een andere positie hebben ingenomen’ dan de andere G20-landen als het gesprek met de kroonprins was geschrapt of uitgesteld. En ‘politisering’ van het werk van de koningin was nu juist wat het kabinet tegen elke prijs wilde voorkomen.

Maar was de timing dan niet verkeerd, wilde de Kamer weten, zo vlak na de publicatie van het rapport over de moord op Khashoggi? En leidt het niet tot reputatieschade voor Nederland en koningin Máxima, of tot de ongelukkige situatie dat Máxima ‘een pion is geworden in een internationaal geopolitiek schaakspel’? Op alle vragen had minister Blok – die om die reden nog ‘halsstarrig’ werd genoemd door Sadet Karabulut (SP) – eigenlijk steeds hetzelfde antwoord: elke andere manier van handelen zou het werk van Máxima, waarover regering en de voltallige Tweede Kamer vol lof zijn, hebben kunnen schaden. Maar de regering deelt de afschuw van de Kamer over de moord op Khashoggi.