Minister Blok in het nauw door uitspraken over Suriname en xenofobie

Minister Stef Blok is flink in het nauw gedreven door uitspraken over het mislukken van de staat Suriname, het mislukken van de multiculturele samenleving in het algemeen en xenofobie. Zowel de VVD als D66 nemen afstand van zijn uitspraken. De PVV, Sp en PvdA eisen opheldering.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Foto Freek van den Bergh

Blok deed zijn uitspraken vorige week dinsdag tijdens een besloten bijeenkomst met Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Het onderzoeksprogramma Zembla van BNNVara heeft beelden van de bijeenkomst toegespeeld gekregen.

Blok zegt in het filmpje dat hij geen enkel land kent waar ‘etnische groepen vreedzaam met elkaar samenleven’. Als iemand oppert dat Suriname wel zo’n land is moet hij lachen en zegt: ‘Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.’ De minister denkt ook dat het ‘in onze genen zit dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met voor ons onbekende mensen’.

De minister stelt zelf in een reactie tegenover Zembla dat hij voorbeelden heeft gebruikt ‘die in het publieke debat ongelukkig kunnen overkomen’. Zijn woorden waren erop gericht om ‘te prikkelen’. De bewindsman neemt zijn woorden echter niet terug. Zijn woordvoerders hebben woensdagmiddag nog niet gereageerd op vragen van de Volkskrant of hij zijn woorden wil herzien.

VVD en D66 nemen afstand

Zijn eigen partij en coalitiegenoot D66 trekken wat deze kwestie betreft alvast hun handen van hem af. ‘De uitspraken van minister Blok, weliswaar gedaan in een besloten setting, zijn lomp’, zegt VVD-buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke. ‘Niemand zal beweren dat Suriname een modelstaat is, maar de minister had deze punten ook kunnen maken met een minder lompe woordkeus.’

D66 oordeelt harder en vindt de uitspraken van Blok onbegrijpelijk en wil meer uitleg van hem dan hij nu heeft gegeven. ‘De taak van de minister van Buitenlandse Zaken is om diplomatieke betrekkingen te onderhouden. D66 verwacht daarom uitleg van de minister over zijn onbegrijpelijke uitspraken en zijn pessimisme over de verdeling van vluchtelingen in Europa en de multiculturele samenleving’, laat D66-Kamerlid Kees Verhoeven weten.

Één partij is wel blij met de uitspraken met Blok: de PVV. Geert Wilders is het helemaal met hem eens en wil van de premier weten waarom het kabinet een beleid voert dat ‘volstrekt haaks’ staat op de woorden van minister Blok. Zowel de PVV als de PvdA hebben Kamervragen ingediend.

De minister-president wil eerst de Kamervragen beantwoorden voordat hij media te woord staat, laat de Rijksvoorlichtingsdienst woensdagmiddag weten. Wanneer die reactie van Rutte komt, is nog onbekend.

Migrantenspreiding

Blok wijkt in zijn ongelukkige toespraak ook af van het kabinetsstandpunt over het spreiden van migranten in Europa. Volgens Blok gaat het niet lukken om met Oost-Europese landen binnen de EU afspraken te maken over de opvang van vluchtelingen. Hij vindt ook dat daar niet op moeten worden aangedrongen, want ‘gekleurde mensen’ hebben daar volgens hem geen enkele kans op een normaal leven.

Het kabinet probeert onder leiding van VVD-premier Mark Rutte juist uit alle macht om Oost-Europese landen ertoe te bewegen meer vluchtelingen te laten opnemen. Ook op dit punt zal Rutte eerst opheldering verschaffen aan de Kamer alvorens de pers te woord te staan.

De VVD noemt ook de Oost-Europa-uitspraak van Blok lomp, al denkt VVD-Kamerlid Ten Broeke niet dat ‘migranten in Oost-Europese landen altijd vriendelijk worden bejegend’. D66 wil weten ‘zijn pessimisme aangaande de verdeling van vluchtelingen in Europa’ op is gebaseerd.

Regeringspartijen ChristenUnie en CDA beraden zich nog op een reactie.

Oppositie: onprofessioneel

Het Kamerlid Sadet Karabulut (SP) vindt dat Blok zijn woorden moet terugnemen. ‘Deze reactie past een minister van Buitenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor bevordering van de internationale rechtsorde niet.’ Lilianne Ploumen (PvdA) vindt het ‘buitengewoon onprofessioneel om als een olifant door de porseleinkast te gaan’. Zij wil weten of het kabinet zijn zienswijze deelt.

Lees hier de uitgeschreven tekst van de fragmenten die Zembla toegespeeld kreeg:

Fragment 1:

‘Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch. Ik heb de vraag uitgezet op mijn ministerie, maar die doe ik hier ook: noem mij één voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont – dus dan vallen Australië en de Verenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid – een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog loopt en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.’

Fragment 2:

‘Suriname als vreedzaam? Courageous, deze opmerking. Dus de partijen in Suriname zijn niet langs etnische lijnen opgedeeld? Een functionerende rechtstaat en democratie? Ehm, ja, ik bewonder je optimisme. Suriname is a failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.’

Fragment 3:

‘Singapore is inderdaad een klein minilandje, extreem selectief in z’n migratie. Extreem selectief. Heel moeilijk om er in te komen, hè. Die laten geen arme migranten toe. Ja, eventueel voor de schoonmaak.’

Fragment 4:

‘Je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat een samenleving kan hebben. Vandaar dat ik ook zeg: ik begrijp de mensen in Amsterdam-West en in de Schilderswijk. Want als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last.’

Fragment 5:

‘Ik kan het verschil tussen een Hutu en een Tutsi niet zien. Ook niet tussen een sjiiet en een soenniet. Ze kunnen het helaas zelf wel. Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd. Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen. Tenzij we zo rijk zijn dat het ons allemaal niet zo veel meer kan schelen.’

Fragment 6:

‘Ik denk niet dat het gaat lukken om centraal op Europees niveau af te dwingen dat ieder land evenveel vluchtelingen gaat accepteren. Oost-Europeanen gaan daar nooit mee akkoord. Stel, we zouden ze helemaal de arm op de rug draaien en ze zeggen ‘ja’, dan nog: loop eens over straat in Warschau of in Praag. Daar lopen helemaal geen gekleurde mensen. Die mensen zijn binnen een week weg. Ze worden waarschijnlijk letterlijk in elkaar geslagen. Die hebben daar geen leven.’

