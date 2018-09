Minister Blok gered na halve excuses over multiculturele samenleving

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft woensdag in de Tweede Kamer opnieuw spijt betuigd over zijn pessimistische blik op de multiculturele samenleving. Hij noemde zijn eerdere woorden ‘ongelukkig en onzorgvuldig’. Daarmee is Bloks positie in het kabinet gered. Zijn geloofwaardigheid heeft wel een knauw opgelopen. De linkse oppositie heeft het vertrouwen in de minister opgezegd.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in de Tweede Kamer voor aanvang van het debat. Foto Freek van den Bergh

In juli zei minister Blok tijdens een besloten bijeenkomst voor Nederlandse ambtenaren dat het ‘genetisch is bepaald’ dat mensen uit verschillende culturen niet vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Suriname noemde hij een gefaalde staat. Coalitiegenoten D66 en ChristenUnie eisten daarna excuses. ‘Ik had die woorden niet moeten zeggen en ik neem ze terug. Die woorden meende ik niet’, zei Blok woensdag.

Daarmee is de felle kritiek onder zowel coalitiegenoten als de linkse oppositie nog niet verstomd. Onder andere CDA-leider Sybrand Buma wil dat Blok ook erkent dat zijn uitspraken over genetica ‘gewoon onzin’ zijn. Maar dat doet Blok niet onomwonden. Volgens de minister had hij de discussie over genetica moeten overlaten aan biologen en wetenschappers, maar gaat hij daar ‘als politicus niet over’.

Veel partijen blijven daardoor met de vraag zitten of Blok werkelijk denkt dat er een genetische blokkade is voor Nederlanders om vreedzaam samen te leven met nieuwkomers en andersom.

Bewindspersoon onwaardig

Het heeft Bloks coalitiegenoten woensdag heel wat duw- en trekwerk gekost voordat de minister hier toch iets over wilde zeggen. ‘Vindt deze minister ten diepste dat er uiteindelijk een soort onoplosbaar probleem is omdat het genetisch zo is bepaald? Of vindt de minister iets anders? Daar mogen we als Kamer toch helderheid over krijgen?’, vroeg Buma geïrriteerd. En: ‘Er zouden weinig huwelijken gesloten worden als er geen wil zou zijn om onbekenden te ontmoeten.’

CU-leider Gert-Jan Segers wilde weten of Blok zelfs het stréven naar een vreedzame multiculturele hopeloos vindt. ‘Dan is het uitvoeren van het regeerakkoord een mission impossible.’ D66-leider Alexander Pechtold noemde Bloks uitspraken een ‘bewindspersoon onwaardig’ en eiste eveneens tijdens het Kamerdebat dat hij zijn woorden over genetica zou terugnemen. ‘Meent de minister werkelijk dat er iets in onze genen zit om ons te belemmeren om met anderen van waar dan ook op deze planeet samen te leven?’

Blok antwoordde zuinigjes: ‘Ik constateer dat we op een aantal terreinen resultaten boeken. Ondanks onze neiging om verwante groepen als organisatieverband te kiezen, lukt het bruggen te slaan. Dat vergt voortdurende inspanning.’ Zowel D66 als de ChristenUnie en het CDA hebben die uitleg van Blok geaccepteerd. Volgens Pechtold heeft de minister voldoende ‘berouw’ getoond. Hij spreekt van een ‘valse start’ en hoopt dat Blok dit achter zich kan laten.

Voor de linkse oppositie is Bloks spijtbetuiging niet genoeg. DENK, PvdA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben woensdag het vertrouwen in minister Blok opgezegd via een motie van wantrouwen. Illustratief voor de irritatie was Klaver die uiteindelijk zijn stem verhief na het herhaaldelijk stellen van dezelfde vraag in een iets andere vorm: ‘Ziet u nou een verband tussen genen en het vermogen van mensen om vreedzaam samen te leven of niet?’ Blok, na vijf uur Kamerdebat: ‘Ik zie geen automatisch verband.’ DENK-leider Tunahun Kuzu geloofde het antwoord niet en vroeg of de minister dit slechts zei voor de bühne. Blok: ‘Ik meen dit echt.’

Prikkelend bedoeld

De bewindsman benadrukt dat zijn uitspraken vooral waren bedoeld om een discussie uit te lokken tijdens een bijeenkomst in juli met Nederlandse ambtenaren die werken voor multilaterale organisaties. ‘Mijn uitspraken waren deels bedoeld om te prikkelen’, zei Blok.

Zelf is de minister ervan overtuigd dat het vreedzaam samenleven van verschillende culturen mogelijk is, maar wel dat het ‘heel hard werken is’ en dat het ‘niet vanzelf gaat’. Als voorbeeld noemt hij Nederland: ‘Nederland is een van de prachtigste landen. Je kunt niet veel dichter bij het paradijs komen. De essentie is: wat kunnen we ongelofelijk trots zijn op ons land. Maar ook: wat moeten we daar ongelofelijk voor knokken.’

De uitspraken over het ontbreken van vredige multiculturele samenlevingen hebben volgens Blok geen gevolgen voor zijn geloofwaardigheid of effectiviteit als minister van Buitenlandse Zaken. De contacten met buitenlandse collega’s zijn gewoon doorgegaan en zijn agenda is alweer ‘bomvol’.

Een aantal landen was wel boos over zijn opmerkingen, zei Blok, maar directe buurlanden zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zaten daar niet tussen. Alleen Suriname heeft zijn excuses niet geaccepteerd. Maar met dat land was de relatie voor zijn uitspraken ook al niet goed, voegde hij eraan toe.

Kanjer

PVV en Forum voor Democratie zijn teleurgesteld dat Blok zijn woorden over de mislukte multiculturele samenleving heeft teruggenomen. PVV-leider Geert Wilders, die Blok woensdagochtend nog een ‘kanjer’ noemde en zich afvroeg waarom Blok zich niet bij zijn partij aansloot, concludeerde halverwege het Kamerdebat dat de minister ‘in een recordtempo door het stof is gegaan’ om zijn baan op het pluche te redden. ‘Hij heeft geen ruggengraat’, aldus Wilders. En: ‘Hier staat een politiek gecastreerde minister.’