Minister Blok biedt Suriname per brief excuses aan: ‘Ik heb uitspraken gedaan die ik niet had moeten doen’

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft Suriname per brief formeel zijn ‘oprechte excuses’ aangeboden. Hij schrijft zijn Surinaamse ambtgenoot Yldiz Pollack-Beighle het te betreuren dat zijn beweringen ‘aanstoot hebben gegeven in uw land en daarbuiten’. ‘Ik heb uitspraken gedaan die ik niet had moeten doen en heb mij in te scherpe bewoordingen uitgelaten.’

Foto Peter Hilz / Hollandse Hoogte

De excuusbrief lekte zaterdagmiddag uit via Twitter. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Blok ook contact heeft gezocht met de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten om de diplomatieke plooien glad te strijken. Woensdag nam Blok in een brief aan de Tweede Kamer al afstand van zijn controversiële uitspraken over etnische diversiteit.

Blok zei op 10 juli tijdens een besloten bijeenkomst in Den Haag dat Suriname een mislukt land is dat gebukt gaat onder grote etnische spanningen. Ook suggereerde hij dat de democratie en de rechtspraak in Suriname niet goed functioneren. In het algemeen stelde hij dat multiculturele samenlevingen per definitie niet vreedzaam zijn, omdat mensen met verschillende etnische achtergronden niet goed kunnen samenleven. De mens zou nu eenmaal een - genetisch bepaalde - voorkeur hebben voor de eigen culturele groep. Hij zei dat ‘gekleurde mensen’ in steden als Praag en Warschau waarschijnlijk niet veilig over straat kunnen, omdat Oost-Europeanen een hekel hebben aan vreemdelingen. Iemand in het publiek stuurde de camerabeelden van Bloks optreden naar het tv-programma Zembla. Dat wijdde er woensdag een uitzending aan.

In Suriname zijn Bloks uitlatingen zeer slecht gevallen. De Surinaamse regering diende donderdag een officieel protest in tegen deze ‘uiting van diepe minachting’ van de Nederlandse minister. Volgens Paramaribo heerst er juist een klimaat van saamhorigheid in Suriname, ‘ondanks de verdeel- en heerspolitiek die Nederland in het verleden als kolonisator heeft toegepast’. Ook de regering van Curaçao veroordeelde de uitlatingen van Blok in scherpe bewoordingen. Of er vanwege de ophef ook contact is geweest tussen Den Haag en regeringen in Oost-Europa, wil het ministerie niet bevestigen.

Blok is waarschijnlijk nog niet klaar met door het stof kruipen. Zaterdag kregen de Australiërs lucht van Bloks opvattingen over etnisch diverse samenlevingen. Ook zij zijn nu beledigd en boos op de VVD-minister. Blok zei op 10 juli namelijk ook nog het volgende: ‘Noem mij één voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont – dus dan vallen Australië en de VS af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid – één multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog loopt en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.’

De oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals, hebben minister Blok er zaterdag van in kennis gesteld dat ze er nog zijn. Voorzitter Rod Little van de belangenvereniging van ‘Australië’s Eerste Volkeren’ haalde zijn gram op de multiculturele Australische omroep SBS. ‘Ik zou willen zeggen: zet de feiten eens op een rijtje. Hier ben ik, het levende bewijs dat het Eerste Volk nog steeds bestaat in Australië. We zijn niet weggevaagd.’ Little zei erbij dat de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Julie Bishop, Nederland om opheldering moet vragen.

Er leven circa 600.000 Aboriginals in Australië. Ongeveer 5 miljoen inwoners van de Verenigde Staten behoren tot de indianenstammen die het continent al voor de Europese invasie bevolkten.

Vooralsnog hoeft Blok geen spitsroeden te lopen in de Tweede Kamer. Een aantal oppositiepartijen dringt aan op een spoeddebat tussen de minister en de buitenlandwoordvoerders van de Kamerfracties, maar de coalitiepartijen voelen er niets voor de Kamer hiervoor terug te roepen van reces. De coalitie heeft geen bezwaar tegen een debat na de zomer, maar wellicht is de soep dan al wat afgekoeld. Het zou gênant zijn voor de VVD en het kabinet als twee ministers van Buitenlandse Zaken kort na elkaar sneuvelen op diplomatieke blunders. Bloks voorganger Halbe Zijlstra moest in februari aftreden, omdat hij een bezoek aan de datsja van de Russische president Poetin uit zijn duim had gezogen.