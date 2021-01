Minister biedt KLM opening voor ‘veilig alternatief’ voor sneltestverplichting bemanningen

Beeld EPA

KLM eiste woensdag een uitzonderingspositie voor bemanningen op de nieuwe maatregel die reizigers verplicht om tot maximaal vier uur voor vertrek een sneltest te ondergaan op een eventuele besmetting met het coronavirus. Die antigeentest komt bovenop de PCR-test die al langer verplicht is en die niet ouder dan 72 uur mag zijn. Bij een negatief resultaat zou een bemanningslid dan niet naar Nederland kunnen terugvliegen.

Als de testverplichting niet zou worden opgeheven zou KLM vanaf vrijdag langeafstandsvluchten schrappen, maar ook vluchten binnen Europa waarbij bemanningen op hun bestemming overnachten, omdat ze de volgende ochtend vroeg een vlucht naar Amsterdam uitvoeren. ‘Vanuit goed werkgeverschap laten wij nooit crew achter in het buitenland.’

Ondanks die aankondiging voerde KLM vrijdag volgens schema langeafstandsvluchten gewoon uit. We zijn aan het bekijken hoe we het vluchtschema gaan aanpassen, liet een woordvoerder van KLM weten. Er had in de loop van de dag duidelijkheid moeten komen. Een mogelijkheid zou zijn het aanbrengen van een quarantaineplek in vliegtuigen. KLM heeft voorgesteld om bemanningen voor vertrek op Schiphol te testen.

Laatste wijziging

Intussen klagen klanten online dat het bedrijf hen in onzekerheid laat. De webpagina, waar de KLM de laatste informatie zegt te bieden over de gevolgen van coronamaatregelen, was vrijdag nog steeds niet bijgewerkt. Onder de kop ‘Laatste updates: coronavirus’ viel te lezen dat de pagina laatst is gewijzigd op ‘vrijdag 15 januari 2021, 13.15’.

KLM toonde vrijdagochtend nog verouderde informatie op pagina over de 'actuele' gevolgen van coronamaatregelen voor het vliegverkeer. Beeld Volkskrant

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zei donderdag tijdens het debat over de nieuwe coronamaatregelen in de Tweede Kamer nog geen uitzondering toe te staan voor het KLM-personeel. Ze wijst op vrachtwagenchauffeurs die bijvoorbeeld de ferry nemen in het Verenigd Koninkrijk: zij moeten ook al een tijdje beide testen ondergaan.

‘Als chauffeurs positief testen voordat ze de oversteek willen maken, moeten ze eveneens in het VK in quarantaine. Het gaat ons als kabinet erom te proberen het virus buiten de deur te houden en daarbij hanteren we het voorzorgsprincipe, ook voor de crew van airlines.’

Chaos

De aankondiging over het schrappen van vluchten veroorzaakt onrust en boosheid onder klanten van KLM die een vlucht hebben geboekt voor vrijdag en de dagen erna. De chaos is compleet omdat er vannacht om 00.01 uur ook een einde kwam aan alle vliegreizen uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en de meeste landen in Zuid-Amerika.

Op Twitter vraagt de Canadese Jacqueline Kamara aan de KLM-klantenservice of die iets kan vertellen over een vlucht naar Toronto die aanstaande zaterdag om 07.00 uur zou vertrekken. Kamara is bang te stranden. ‘Ik raad u met klem aan tijdig de status van uw vlucht op onze Flight Status Tool te controleren’, luidt het antwoord van de online hulpdesk. ‘Ik raad u met klem aan betere klantenservice te bieden’, kaatst Kamara terug.