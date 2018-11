Minister bemoeit zich persoonlijk met overname IJsselmeerziekenhuizen

De belangrijkste eis die Bruins aan de toekomstige eigenaar van de ziekenhuizen stelt, is dat de basiszorg en de acute zorg in elk geval gewaarborgd blijven. De meest genoemde overnamekandidaat is het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk.

In afwachting van de mogelijke overname van de IJselmeerziekenhuizen wordt de afdeling spoedeisende hulp van de vestiging in Lelystad vanaf maandag ’s nachts gesloten. Als gevolg van de personeelstekorten, die de laatste dagen sterk zijn toegenomen, is het volgens de minister niet langer verantwoord deze voorziening 24 uur per dag in stand te houden. Hij is in gesprek met ziekenhuizen en ambulancediensten in de omgeving van Lelystad om te waarborgen dat spoedeisende zorg vanaf maandag wel op enigerlei wijze beschikbaar blijft. Bruins hoopt dat de nieuwe eigenaar van de IJsselmeerziekenhuizen de gedeeltelijke sluiting van de afdeling spoedeisende hulp ongedaan kan maken. Eerder heeft de minister al laten weten dat hij eventueel financieel wil bijspringen om de eerste hulp en de verloskunde voor Lelystad te behouden.

Slotervaartziekenhuis krijgt versterking

Om de afbouw van de zorg van het failliete Slotervaartziekenhuis in goede banen te leiden, krijgen het personeel, het bestuur en het crisisteam versterking. Zo zal het medisch personeel worden versterkt met twee ‘gezaghebbende en onafhankelijke artsen’. Het bestuur krijgt assistentie van ambtenaren van het ministerie van Medische Zorg. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis coördineert de overdracht van de gegevens van patiënten die naar andere ziekenhuizen in Amsterdam zijn overgebracht. De verzekeraar maakt, waar nodig, ook afspraken met huisartsen in de buurt die na de ontmanteling van het Slotervaartziekenhuis extra werk hebben moeten verrichten.

Minister Bruins sprak zijn grote waardering uit voor de inzet van het personeel in chaotische tijden. ‘Zij doen in deze moeilijke omstandigheden alles wat in hun vermogen ligt om de zorg voor en overdracht van patiënten goed te laten verlopen.’ Illusies over een doorstart van het ziekenhuis koestert niemand meer. Alle inspanningen zijn gericht op een snelle en beheerste afbouw.