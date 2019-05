Minister Barr dreigt te worden aangeklaagd vanwege ‘minachting van het Congres’

Voorzitter Jerrold Nadler (links) van de commissie voor justitie van het Huis van Afgevaardigden kort voor de stemming. Beeld Getty Images

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden nemen het Barr hoogst kwalijk dat hij weigert het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller over Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 in zijn geheel openbaar te maken. De commissie voor justitie van het Huis nam daarom woensdagavond een motie aan waarin Barr de minachting – een mogelijke wetsovertreding – wordt verweten. De Democraten hebben in de commissie de meerderheid, net als in het Huis van Afgevaardigden als geheel.

Als het Huis, naar verwachting, de conceptmotie bekrachtigt, wordt de zaak doorgespeeld naar de openbaar aanklager in Washington D.C. Die moet dan besluiten of Barr zal worden vervolgd. Op het vergrijp van minachting kan gevangenisstraf staan.

Privilege van de uitvoerende macht

Het besluit van de commissie kwam enkele uren na een provocatieve stap van het Witte Huis. Dat besloot openbaarmaking van het gehele Mueller-rapport te blokkeren op grond van een uitzonderlijk ‘privilege van de uitvoerende macht’.

Van dit presidentiële voorrecht, bedoeld om te voorkomen dat bepaalde informatie te breed in het overheidsapparaat wordt verspreid, wordt slechts zeer zelden gebruikgemaakt. Het was voor het eerst dat Trump het middel inzette.

Voorzitter Jerrold Nadler van de justitiecommissie noemde gebruikmaking van het privilege ‘een duidelijke escalatie in het verzet van de regering-Trump tegen de grondwettelijke plichten van het Congres’. Woordvoerster van het Witte Huis Sarah Sanders pareerde door Nadler zelf te beschuldigen van ‘schaamteloos misbruik van macht’.