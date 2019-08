Minigolfen in de kerk: heiligschennis of een slimme publiekstrekker?

Van ‘pray’ naar ‘play’. In de kathedraal van Rochester, in het zuidoosten van Engeland, is deze zomer een minigolfbaan neergezet. Een creatieve manier om het christelijke geloof onder de aandacht te brengen of heiligschennis?

Hallowed be thy name / thy kingdom come galmt het vanaf het kansel terwijl Alfie op baan zes probeert een golfbal over een model van Rochester’s Old Bridge te krijgen. De Anglicaanse versie van het Onze Vader, uitgesproken door een kapelaan, lijkt voorbij te gaan aan de puber, die zich uitleeft op de minigolfbaan in de middeleeuwse kathedraal van Rochester. ‘Het is een gaaf idee toch, golfen op deze plek’, zegt de jongeman uit Maidstone wanneer hij de sponzen bal na enkele vruchteloze pogingen heeft geput. ‘Jouw beurt, mams.’

‘Zoveel bezoekers hebben we nog nooit gehad op een doordeweekse dag’, zegt een geamuseerde vrijwilliger bij de ingang van de kathedraal. Het is rond het middaguur en de teller staat op 150. De bezoekers, vooral gezinnen, komen niet per se om het beeld van de Roomse missionaris te zien die de kathedraal in de 7de eeuw heeft gesticht. Noch voor dat van de Heilige Maagd met haar zoon in de tuin. Ze komen om een rondje minigolf van negen holes te doen in het middenschip van de kathedraal, waar normaal gesproken de congregatie zit. Aan het stenen balkon hangen felgekleurde banieren met regels uit The Lord’s Prayer.

De op een na oudste kathedraal van Engeland organiseert Adventure Golf samen met de Rochester Bridge Trust, een stichting die sinds eind 14de eeuw de bruggen over de rivier Medway onderhoudt. Elke hole staat voor een andere brug, zoals de brug die de Romeinen in het jaar 43 over de Medway aanlegden, of Leonardo da Vinci’s fameuze Boogbrug. En de Tower Bridge, natuurlijk. Volgens kanunnik Matthew Rushton kunnen bezoekers op deze manier meer leren over het bouwen van bruggen. Niet alleen letterlijk, maar ook symbolisch: het bouwen van bruggen leidt tot broederschap.

Dagje uit

Voor Alfie’s moeder Lucy is het vooral een vrijwel gratis dagje uit. ‘Ik ken deze kathedraal en wilde hem ook aan mijn kinderen laten zien, maar als ik zeg ‘we gaan naar de kathedraal’ dan krijg ik ze niet mee. Als ik zeg: ‘we gaan minigolfen’ dan is het geen probleem.’ Voor haar vriendin Claire, die haar zoon Charlie en dochter Ellie heeft meegenomen, geldt hetzelfde. ‘Ik ben van huis uit Anglicaans, zoals de meeste Engelsen. Het is meer iets cultureels. Daarom kom ik alleen op speciale gelegenheden in de kerk; kerstavond, bruiloften, dopen. En nu dus ook voor golf.’

Voor de Anglicaanse staatskerk is het ook een manier om landgenoten de hand te reiken. Uit een recent onderzoek naar sociaal-culturele gewoonten is gebleken dat het aantal christelijke gelovigen in de afgelopen 35 jaar is gehalveerd, terwijl atheïsme en de islam juist in opkomst zijn. Alleen kerken met een traditioneel-Anglicaanse liturgie en evangelische kerken doen het goed. Vorige week zaten er 15 duizend mensen, onder wie popsterren Justin Bieber en Kanye West, in de Londense 02 Arena voor het tienjarige jubileum van de uit Amerika overgewaaide Hillsong-megakerk.

Pretparkisering

‘Crazy Golf’ in Rochester staat niet op zichzelf. De kathedraal van Peterborough organiseert ‘creatieve yoga’, terwijl in die van Norwich een helter-skelter staat; een vuurtoren met een externe, spiraalvormige glijbaan. Het is ‘een manier om gesprekken over het geloof op gang te brengen’. Vorig jaar gebruikten Engelse kathedralen een andere manier om het gesprek aan te gaan: ze organiseerden carnavaleske, middeleeuwse processies en feesten, zoals in St Albans waar op 22 juni de naamdag van de Heilige Albanus van Engeland werd gevierd, de eerste Engelse martelaar.

Traditionalisten vinden de pretparkisering van kerkgebouwen met minigolf en yoga regelrechte ‘heiligschennis’. Beeld Antonio Olmos

Voor traditionalisten is met golf en yoga echter een grens overschreden. In The Daily Telegraph sprak journalist Tim Stanley over ‘heiligschennis’. De pretparkisering gaat volgens hem ten koste van een van de grootste kwaliteiten van godshuizen: stilte. ‘Onze kerkleiders’, zo schreef de katholiek, ‘bereiken iets waar de Romeinen nooit in zijn geslaagd: ze maken het geloof belachelijk.’ In The Times noemde Joseph Walsh, pater in de kathedraal van Glasgow, het ‘ongelooflijk, droef en schokkend’. ‘Het is nog erger dat de aartsbisschop gezegd heeft dat kathedralen plekken ter vermaak moeten zijn.’

Drukker

Journalist Stanley werd van repliek gediend door de voorzitter van de Rochester Cathedral Trust, die beweerde dat kathedralen tegenwoordig als verheven worden gezien, terwijl verhevenheid niet goed is. Vrijwilliger Colin Thompson heeft gemerkt dat de golfbaan er ook voor heeft gezorgd dat het elders in de kathedraal drukker is geworden. ‘Het is goed om mensen binnen te krijgen. Er valt hier veel te zien en te leren. Mag ik je de tombe van William of Merton tonen? Dat is de bisschop die Merton College in Oxford heeft opgericht, aanvankelijk bedoeld voor zijn eigen neefjes.’

Na het slaan van birdies en bogeys loopt Tim Parsons ook met zijn vrouw en kinderen langs de standbeelden van Angelsaksische koningen en afbeeldingen van engelen. ‘Mij hoeven ze niet te bekeren,’ lacht de ambulancebroeder en kinderboekenauteur, ‘ik ben sinds kort dominee in een doopsgezinde kerk in Borstal. We hebben een congregatie van 35 mensen en het is mijn missie die uit te breiden. Om die reden ben ik naar deze golfbaan komen kijken en het is een succes; we moesten zelfs wachten op clubs. Dat het gratis is, maakt het voor iedereen toegankelijk. Ik denk dat ik het idee ga overnemen.’