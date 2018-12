Minderjarigen vervolgd voor verspreiden van naaktfoto 14-jarige Önur

Eerder besloot het Openbaar Ministerie de minderjarigen niet te vervolgen. De officier van justitie besloot tot een voorwaardelijk sepot, onder meer omdat er sprake zou zijn van een impulsieve daad waarvan ze de gevolgen niet konden voorzien.

‘Dat doet geen recht aan de ernst van het feit’, oordeelt het gerechtshof in een beschikking die vrijdagmiddag is gepubliceerd. ‘Het Hof heeft daarbij eveneens de ernst van de gevolgen in ogenschouw genomen.’

De rechters bevelen het OM alsnog tot vervolging van de nu 15-jarige jongen en het 16-jarige meisje over te gaan. Een ander meisje dat ook was aangeklaagd gaat vrijuit wegens haar geringe rol in het drama. Justitie heeft laten weten de beschikking van het Hof te zullen respecteren en uitvoeren.

Gevolgen

De ouders van Önur hadden de zogenaamde artikel 12-procedure ingesteld om de beklaagden te laten vervolgen voor twee strafbare feiten: dood door schuld en het verspreiden van kinderporno. Zij menen dat hun zoon zich nooit van het leven zou hebben beroofd als de naaktfoto niet was verspreid. Hij was kerngezond, niet depressief en werd volgens hen ook niet gepest op school.

Maar dood door schuld vindt het Hof een brug te ver. ‘De dood van Önur is een te ver verwijderd en redelijkerwijs niet te voorzien gevolg van het handelen van beklaagden’, aldus de beschikking. Dat fatale gevolg kan hun niet direct worden aangerekend. Het Hof zegt ook niet te verwachten dat de beklaagden hierom in een rechtszaak veroordeeld zouden kunnen worden.

Moeilijk

Uit het dossier blijkt dat de aangeklaagde jongen onder een valse meisjesnaam (‘Melisa’) een Snapchat-account had aangemaakt. Via dit account had hij contact met Önur. Er werden foto’s uitgewisseld. Daarbij stuurde Önur ook een naaktfoto van zichzelf, waarop hij volledig herkenbaar is te zien met een erectie.

De jongen stuurde de foto door naar iemand anders en sprak er diezelfde avond nog met Önur over. Die zei dat zijn ouders hem zouden ‘killen’ als ze erachter zouden komen. ‘Je snapt dat dit kanker moeilijk is toch’, zei Önur tegen de jongen, die daarop met ‘ja’ antwoordde.

Desondanks heeft de jongen de foto de volgende dag verder verspreid. Hij stuurde hem naar het aangeklaagde, nu 16-jarige meisje. Zij zette de naaktfoto op haar Instagram-account. Ook heeft zij Önur daarbij ‘getagd’, waardoor de foto zichtbaar werd voor al zijn contactpersonen, tot in Turkije aan toe. Toen Önur dat vernam, zou hij direct naar een flat in de straat waar hij woont zijn gelopen. Daar sprong hij rond 15.45 uur op 19 februari 2017 van de vijftiende verdieping.

Niet impulsief

Volgens het Hof hebben de aangeklaagde kinderen niet in een opwelling of een impulsieve reactie gehandeld. De nu 15-jarige jongen heeft in een tijdsbestek van één dag meerdere malen ‘bewust’ de naaktfoto verspreid die hij via het nepaccount onder de naam ‘Melisa’ aan Önur had ontfutseld. Hij deed dat, terwijl hij wist dat Önur het daarmee zeer moeilijk had.

Het nu 16-jarige meisje is ‘de eerste persoon geweest die de naaktfoto op sociale media heeft geplaatst en daarmee heeft verspreid’. Pas nadat Önur had gesmeekt om de foto te verwijderen – en ook drie andere personen dat hadden gevraagd – deed ze dat. Maar toen was het kwaad al geschied en werd de foto volop gedeeld op sociale media.

De ouders, die met het gezin tijdelijk naar Turkije zijn verhuisd om dichtbij hun overleden zoon te zijn die daar begraven is (en ver weg van de flat in Enschede), zijn tevreden met de beschikking van het Hof. ‘Ze voelden zich verplicht naar hun zoon om het er niet bij te laten zitten en alsnog strafrechtelijke vervolging af te dwingen’, zegt hun advocaat Paul Drosten. ‘En ook om andere kinderen te beschermen tegen dit soort praktijken.’

Volgens de ouders heeft hun zoon de aangeklaagde kinderen nog gesmeekt op te houden met de verspreiding van de foto. In plaats daarvan hebben ze er een nachtje over geslapen en de volgende dag besloten de foto op Instagram te zetten en Önur in het bericht te taggen. ‘Dit is een bewuste actie geweest om Önur te krenken’, menen zij.

‘Er is sprake van digitale pesterij’, aldus hun advocaat. ‘En waar het pesten van kinderen toe kan leiden, is algemeen bekend.’

Laatste chatbericht Önur

Op 19 februari 2017 vanaf 15.02 uur heeft Önur met zijn vriendin Larissa gechat. Hij zegt dat hij van haar gehouden heeft en dat hij nu moet gaan. ‘Sorry voor alles’, chat hij. Om 15.19 uur is zijn laatste bericht aan haar: ‘Ik doe internet uit dus je kan sturen wat je wil heeft geen nut.’