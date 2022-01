Minder ziekenhuisopnamen door omikron in Amsterdam, snelle verspreiding virus leidt tot uitval zorgpersoneel in Frankrijk

Winkelend publiek in de Kalverstraat in Amsterdam. Sinds zaterdag zijn alle winkels weer open. Beeld ANP

Besmetting met omikron leidt in Amsterdam minder vaak tot ziekenhuisopnamen

Patiënten met omikron die zich meldden bij de eerste hulp van het AmsterdamUMC hoefden minder vaak te worden opgenomen dan patiënten met een andere variant van het coronavirus. Dit blijkt uit een klein onderzoek van de GGD Amsterdam en het UMC. Van de 72 patiënten die met coronaklachten aanklopten bij de eerste hulp bleken er 46 besmet te zijn met omikron. Slechts 12 van hen moesten worden opgenomen; de andere 34 mochten na controle naar huis. Van de 18 patiënten met een andere variant (veelal delta) moesten er 17 worden opgenomen. Bij acht personen was het virus niet goed vast te stellen. Vijf van hen werden opgenomen. De resultaten lijken er op te wijzen dat omikron minder ziekmakend is, maar de onderzoekers waarschuwen dat het om een beperkt onderzoek gaat en omikron aanvankelijk vooral rondging onder jongeren die minder snel ziek worden.

Groeitempo gemelde besmettingen vertraagt

Het groeitempo van de coronabesmettingen in Nederland lag vorige week lager dan een week eerder. Het aantal positieve tests nam met 28 procent toe naar gemiddeld 32.305 per dag. Een week eerder ging de toename sneller, met 76 procent op weekbasis. Bij de GGD’s werden afgelopen week gemiddeld 95 duizend tests per dag uitgevoerd, 31 procent meer dan een week eerder. Ongeveer 35 procent van de testen bleek positief. Op zondag meldde het RIVM 36.308 positieve testen, het hoogste aantal op één dag tot dusver.

Snelle verspreiding van omikron in Frankrijk leidt tot hoog ziekteverzuim in de zorg

Door de pijlsnelle verspreiding van omikron in Frankrijk loopt niet alleen de bezetting in de ziekenhuizen op, het veroorzaakt ook ontwrichting van de zorg. Ziekenhuizen kampen met personeelstekorten door hoog ziekteverzuim. De afgelopen week werden in Frankrijk ruim 4.400 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld, dat is ruim drie keer meer dan in Nederland. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid haalde tijdens de persconferentie van vrijdag de hoge besmettingsaantallen in Frankrijk aan als waarschuwing voor wat Nederland nog te wachten staat. Franse gezondheidsautoriteiten verwachten dat de besmettingen half januari een piek zullen bereiken, gevolgd door een piek in de ziekenhuisopnamen in de tweede helft van januari. De bezetting op de ic’s vertoont een ietwat dalende lijn, na zeker twee maanden van toename. Er liggen relatief drie keer meer patiënten op de ic's in Frankrijk dan in Nederland.