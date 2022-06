Cijfers bij het nieuws

Minder stikstofuitstoot, maar ammoniak van landbouw leidt alsnog tot veel depositie bij natuur

De uitstoot van stikstof daalt al jarenlang gestaag, maar er slaat nog evenveel neer op de bodem als in 2010. Dat komt met name door meer uitstoot van ammoniak in de landbouw. Vooral in de Gelderse Vallei en de Peel is dit problematisch.