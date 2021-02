Minder snelle daling gemelde besmettingen, relatief meer testen positief

Een meisje uit de gemeente Lansingerland wordt getest op het coronavirus in Bergschenhoek na een uitbraak van de Britse variant. Beeld EPA

Juist in de week waarin de basisscholen opengingen en de avondklok verlengd werd, zijn de besmettingscijfers moeilijk te duiden. Vrijdag meldde het RIVM 4.385 besmettingen, net iets meer dan vorige week vrijdag. Een toename ten opzichte van dezelfde weekdag in de vorige week wijst normaal op een stijgende trend. Nu zal de toename ook veroorzaakt worden door uitgestelde testafspraken. Testen die zondag en maandag niet doorgingen vanwege gesloten teststraten, zijn later in de week ingehaald. Op weekbasis daalt het aantal meldingen nog wel, met zo’n 12 procent. De afgelopen zeven dagen zijn 23.892 Nederlanders positief getest op het coronavirus. Het percentage positieve testen stijgt de afgelopen dagen licht, en de sterftecijfers nemen na weken van daling weer wat toe. De afgelopen week meldde het RIVM 433 sterfgevallen vanwege covid-19, de week daarvoor 422.

Minder coronapatiënten in het ziekenhuis, maar veel nieuwe opnamen

Op vrijdagmiddag waren 1.904 coronapatiënten aanwezig in de Nederlandse ziekenhuizen, 148 minder dan vorige week vrijdag. Het aantal nieuwe opnamen neemt wel toe, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De afgelopen drie dagen zijn elke dag ruim 200 coronapatiënten opgenomen. Op maandag en dinsdag was het aantal opnamen juist beduidend lager dan de afgelopen weken. De afgelopen week was het aantal opnamen gemiddeld 186 per dag, waarvan 24 op de intensive care en 162 in de kliniek.

Duitsland sluit grens met Tirol en delen Tsjechië vanwege virusmutaties

Duitsland sluit zondag de grenzen met Tirol in Oostenrijk en de Tsjechische grensregio’s. Dit vanwege de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in Tirol en de Britse variant in Tsjechië. In Tirol zijn zo’n driehonderd besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant vastgesteld. Vanaf vrijdagavond mag niemand de regio verlaten zonder een negatieve test die maximaal 48 uur oud is. De aanwezigheid van de mutant heeft nog niet geleid tot een stijging van de besmettingscijfers. Tirol meldt zelfs minder nieuwe besmettingen dan gemiddeld in Oostenrijk. In Tsjechië tonen de cijfers, mogelijk door de verspreiding van de Britse variant, een ander beeld. Tsjechië meldt deze week, op Montenegro na, het hoogste aantal besmettingen per inwonertal in Europa. In de drie zwaarstgetroffen regio’s, Cheb, Sokolov en Trutnov, geldt sinds donderdag een strenge lockdown. Zonder zwaarwegende reden mag niemand deze gebieden in of uit.