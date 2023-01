Minder sneeuw in de Alpen leidt tot meer ski-ongelukken

Een skipiste in het Beierse Ruhpolding. De piste is bedekt met kunstsneeuw. Beeld ANP

Na een reeks zware ski-ongelukken in korte tijd, waarbij onder anderen twee Nederlanders om het leven kwamen, woedt er in de populaire skigebieden in de Alpen een discussie over de veiligheid op en rond de piste. Vanwege het zachte weer is het op veel plekken dringen geblazen en ligt er buiten de pistes weinig sneeuw om uit koers geraakte skiërs op te kunnen vangen.

Op Nieuwjaarsdag kwam een 28-jarige Nederlandse vrouw om het leven toen ze op de populaire Hintertuxer Gletscher in Oostenrijk 100 meter naar beneden stortte en tegen een boom knalde. Een vriendin van haar ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Op Eerste Kerstdag botste in het skigebied Spieljoch, ook in Tirol, een 12-jarig Nederlands meisje op een boom. Ook zij overleefde het ongeval niet.

Dertien doden zijn er de afgelopen twee maanden al gevallen in de Oostenrijkse skigebieden, van wie elf in Tirol. ‘Opvallend veel slachtoffers’, zegt Stefan Hochstaffl, voorzitter van de Oostenrijkse bergreddingsdiensten. ‘Maar het totale aantal ongelukken is vergelijkbaar met andere jaren en er zijn ook niet meer wintersporters op de been dan vóór corona.’

Skiërs klitten samen

Wel ligt er vanwege de hogere temperaturen veel minder sneeuw dan normaal, vooral in de lager gelegen skigebieden. Wintersporters zoeken het daardoor hogerop en klitten samen op de stukken die wel goed begaanbaar zijn. ‘Waar je bijvoorbeeld normaal ergens 200 kilometer piste hebt, is dat nu nog maar 100 kilometer’, zegt woordvoerder Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging. ‘Zeker buiten de pistes ligt weinig sneeuw, waardoor de kans groter is dat je ergens tegenaan klapt.’

De skivereniging roept Nederlandse wintersporters daarom op ‘altijd in controle te blijven’, rekening te houden met anderen en vooral niet te hard af te dalen. De Graaf: ‘Mensen moeten hun skigedrag aanpassen, ook omdat hun remweg vanwege de omstandigheden langer dan normaal is.’

Hochstaffl vraagt zich af of veel wintersporters zichzelf niet overschatten. ‘Ik gaf twintig jaar geleden skiles, toen mocht je na vijf dagen trainen hooguit even van de rode piste af. Nu hebben mensen drie dagen les en gaan ze op de zwarte piste naar beneden. Door het snelle materiaal gaan ze ook nog eens veel harder dan ze aankunnen.’

‘Het lijkt wel alsof mensen meer zijn losgeslagen’

Dat idee heeft ook de Nederlander Stephan Wijnkamp, een fanatiek skiër en advocaat die vanuit Oostenrijk slachtoffers van ski-ongelukken bijstaat. Zonder zich uit te spreken over de dodelijke ongelukken, durft hij wel te stellen dat veel mensen ‘ongecontroleerd’ naar beneden gaan. ‘Het lijkt wel of mensen wat meer losgeslagen zijn op de piste. Alsof ze na die paar coronajaren niet meer zo gewend zijn te skiën. Het ziet er vaak ook krampachtig uit.’

Wintersporters worden daarbij ook niet geholpen door de omstandigheden op de pistes. ’s Ochtends ligt de sneeuw er nog wel goed bij, maar als de dooi in de loop van de dag inzet, ontstaat er een ondergrond die Wijnkamp ‘kandijsuikerachtig’ noemt. ‘Die sneeuw schuift voor je voeten weg, waardoor skiën heel veel kracht kost. Mensen blijven soms met pijn en moeite overeind.’ Hochstaffl gebruikt liever het woord dat hij van de Nederlandse gasten in zijn Gästehaus in Gerlos heeft overgenomen: papsneeuw.

De elf doden die in Tirol zijn gevallen, hebben volgens Wijnkamp een debat op gang gebracht over de veiligheid op de pistes. ‘Moet je mensen niet tegen zichzelf beschermen als het zo vaak misgaat? Er is al gesuggereerd meer politie de piste op te sturen. Maar daar zijn veel eigenaren van de pistes fel op tegen, omdat skiën volgens hen aan een gevoel van vrijheid appelleert.’

Meer sneeuw zit er voorlopig niet in

De wintersportslachtoffers die Wijnkamp als advocaat bijstaat, houden meestal de eigenaren van de pistes verantwoordelijk voor hun letsel. ‘Die zaken draaien bijna allemaal om een gebrek aan veiligheidsmaatregelen, zoals het ontbreken van vangnetten. Of iemand is tegen een stalen paal gebotst, die er juist is neergezet om een vangnet te bevestigen.’

Meer agenten in de sneeuw ziet Hochstaffl niet zo snel gebeuren. Wel is met de piste-eigenaren gesproken over extra vangnetten. ‘Maar dat is lastig, omdat je die in de grond moet zetten. Zoiets gebeurt daarom normaal in de zomer.’

Met een dik pak sneeuw, en dat liefst dagen achter elkaar, zouden de wintersporters het meest gebaat zijn. Al zit dat er voorlopig nog niet in, volgens meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza. ‘Het is in de Alpen al sinds 18 december net zo warm als hier, de sneeuw die er ligt, is eerder in december al gevallen. Lokaal zijn er deze winter in Zwitserland zelfs temperaturen van 20 graden gemeten. En het blijft, op wat sneeuw in het weekend na, nog wel even boven het vriespunt.’