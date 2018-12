Minder scheepsafval in zee dankzij nieuwe regels voor havens

Dat hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten deze week besloten. De Rotterdamse en andere havens wilden liever zelf bepalen wat een ‘normale’ hoeveelheid afval is. Schepen met meer afval zouden moeten bijbetalen voor elke extra kuub.

Het Havenbedrijf Rotterdam vreest dat milieubewuste schepen en havens met goed werkende afvalvoorzieningen opdraaien voor de meerkosten van afvalverwerking. De lobby van Rotterdam en andere havens had succes bij het Europees Parlement, maar niet bij de EU-landen. Die wilden voorkomen dat er een financiële prikkel blijft voor schepen om afval overboord te gooien. Tijdens onderhandelingen in Brussel heeft het Europarlement ingestemd met het standpunt van de lidstaten.

GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout is blij met deze uitkomst. ‘Deze wetgeving leidt ertoe dat er geen financiële prikkeling voor schepen meer is om afval in zee te dumpen. Een fantastische stap in de strijd tegen de plastic soep in onze zeeën.’ Hij waarschuwde dinsdag in de Volkskrant dat schepen afval in zee zouden blijven dumpen indien ze moeten bijbetalen voor elke extra kuub. Eichhout was dan ook niet blij met het standpunt dat het Europees parlement in de onderhandelingen had ingenomen.

Eickhout: ‘Het was een flink gevecht. De havens, inclusief Rotterdam, hebben hard gelobbyd om deze regel te voorkomen, ze willen bemoeienis van bovenaf vermijden. Gelukkig heeft het gezonde verstand gewonnen. Door deze kwestie Europees aan te pakken en alle havens dwingen dezelfde maatregelen te nemen, voorkomen we oneerlijke concurrentie tussen havens, en doen we tegelijkertijd iets heel goeds voor het milieu.’

Onderzoekers schatten dat bijna eenderde van alle afval in de Europese zeeën rechtstreeks afkomstig is van de scheepvaart. Ongeveer een kwart komt van vrachtvervoer en visserij. Pleziervaart, passagiersvervoer en cruise­schepen zijn verantwoordelijk voor de rest. Vooral plastic gaat overboord.