Minder reizigers, meer gedrang: ‘In al mijn jaren in de trein heb ik het nog nooit zo erg meegemaakt’

Vertragingen, uitval, overvolle treinen en dure kaartjes die niet in prijs omlaag, maar juist omhoog gaan: de Nederlandse Spoorwegen oogsten forse kritiek. Bij het eigen personeel en bij de reizigers. ‘We vinden echt dat het verschrikkelijk slecht gaat.’

Er zullen weinig plekken in Nederland zijn waar de afgelopen maanden zoveel gescholden en gemopperd is als op ‘s lands spoorwegen. Ook vandaag weer, om 08.13 uur op Utrecht Centraal. De treinen zijn te kort, te laat en stampvol waardoor de treinwc’s al halverwege de ochtendspits ruiken alsof alle reizigers gisteren asperges hebben gegeten. Overal kuchen mensen elkaar prepandemisch in het gezicht en omdat iedereen weet dat de conducteurs zich vanwege de drukte toch niet laten zien, zit ook de eerste klas afgeladen vol.

Niemand maakt praatjes met elkaar, behalve dan in de stiltecoupé. Een vrouw werkt al smakkend een bakje magere kwark weg, wat iedereen probeert te negeren, maar niemand lukt. En in het gangpad staat een vrouw die de man voor haar, en dan vooral zijn oksel die zich vlak bij haar gezicht bevindt, vol walging aankijkt.

Jaap van der Heijden (rechts) neemt door de week de trein van CS Utrecht naar Den Haag om naar zijn werk te gaan. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Tja’, zegt Jaap van der Heijden (36) met een bijna verontschuldigende glimlach op zijn gezicht als ook hij de coupé inkijkt. Van der Heijden is naast fanatiek forens die al jaren zo’n 80 minuten per dag in intercity’s doorbrengt – op goede dagen althans, op slechte dagen gaat hij ruim over de 100 minuten heen – namelijk een groot treinliefhebber. Deze zomer nog ging hij met een groep vrienden met de trein heel Europa door. Eerst naar Istanbul, toen door naar Scandinavië – ‘geweldig’, zegt hij.

In Nederland genoot hij ook altijd van de trein, omdat het een duurzaam alternatief is, je er rustig wakker kunt worden en tussen Utrecht, waar hij woont, en Den Haag, waar hij werkt, genoeg tijd hebt om wat door de krant te bladeren of alvast wat mails te sturen. Maar dat was toen. Want niet lang nadat de coronacrisis was uitgebroken ging het van kwaad tot erger, tot veel erger, tot oktober 2022.

Uitgevallen trein naar knooppunt Geldermalsen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘In al mijn jaren in de trein heb ik het nog nooit zo erg meegemaakt’, zegt hij in de intercity naar Den Haag Centraal, die vijf minuten te laat kwam. Vandaag was dat dan weer niet zo’n ramp, omdat ook de bus naar het station was uitgevallen wegens personeelstekort.

Wat dan wel weer vervelend is, is dat de trein stampvol zit en hij nu met negen anderen moet staan in het ‘balkon’, het halletje bij de treindeuren. Zijn laptop openklappen is er vandaag daarom niet bij, laat staan dat hij rustig wakker kan worden.

‘Het grootste probleem is dat er niet echt een perspectief wordt geboden’, zegt Van der Heijden, die iedere ochtend een speciale website bezoekt die aangeeft hoeveel treinstellen welke trein precies heeft, in een vaak nutteloze poging toch een zitplaats te bemachtigen. ‘Ze zeggen dat het door het personeelstekort komt, maar dat zal de komende jaren door de vergrijzing alleen maar erger worden. Wat betekent dat voor straks? Ik spreek daarover ook weleens een conducteur aan, of ik tweet de NS, maar die komen dan ook alleen maar met verhalen over ‘logistieke uitdagingen’ of ‘bedrijfsgevoelige informatie’.’

Dat het er momenteel dramatisch voor staat op het Nederlandse spoor zeggen ook de reizigersorganisaties die zijn verenigd in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov). In een twintig pagina tellende brief aan de NS-directie, die zij woensdag publiceren, vegen ze de vloer aan met de manier waarop het bedrijf omgaat met de huidige crisis. Ze vrezen dat de dienstverlening vooral vanwege het schrappen van een continue groeiende hoeveelheid treinen dreigt af te zakken tot een ‘onacceptabel niveau’. Als consumentenorganisaties is het hun wettelijk recht advies te geven over bijvoorbeeld de nieuwe dienstregeling van de NS, en hun oordeel is dit jaar op vrijwel alle punten negatief.

‘We vinden echt dat het verschrikkelijk slecht gaat’, zegt Freek Bos, directeur van reizigersvereniging Rover. Ten opzichte van het pre-coronajaar 2019 is de NS van plan volgend jaar 13 procent van alle treinen te schrappen en in het weekend zelfs 15 tot 20 procent af te schalen. Op sommige trajecten en momenten van de week zal er straks zelfs sprake zijn van een halvering van het aantal ritten. Dat terwijl de treinkaartjes, die nu al historisch duur zijn, vanaf volgend jaar wederom met 3 procent in prijs zullen stijgen.

Niet voor niets lag het aantal klachten dat Rover ontvangt afgelopen maand 60 procent hoger dan in september 2019, terwijl er ten opzichte van dat pre-coronajaar nog altijd 20 procent minder reizigers gebruikmaken van de trein.

‘De afschaling is gigantisch’, zegt Bos van Rover. ‘En die 13 procent gaat alleen over de preventieve, geplande afschalingen. Ook op de dag zelf komen er vaak nog veel uitgevallen treinen bij. Laatst zagen we op een vrijdag dat er volgens de NS geen geplande aanpassingen waren, terwijl we gedurende de dag buiten zagen dat er op negen trajecten minder treinen reden.’

Niet alle keuzes die de NS momenteel maakt om de problemen op termijn op te lossen, zijn bovendien goed te begrijpen, zeggen de reizigersorganisaties. In hun advies aan de NS, waarin op tientallen verschillende trajecten de vinger op de zere plek wordt gelegd, stellen ze bijvoorbeeld vragen over de raadselachtige inzet van te korte treinen. Treinen met zeven ‘bakken’, zoals coupés in vakjargon heten, worden aan het einde van de spits dikwijls afgekoppeld zodat ze tijdens de daluren nog maar met drie ‘bakken’ verder rijden. De overige vier bakken worden dan naar een rangeerterrein gebracht, om pas ’s avonds weer te worden ingezet.

Dat gebeurt volgens de NS omdat er dan minder conducteurs nodig zijn om de treinstellen tijdens de daluren te bemannen – volgens de eigen bedrijfsnormen moet er een bepaald aantal conducteurs per hoeveelheid bakken aanwezig zijn – maar de reizigersorganisaties schrijven dat het ‘aan- en afkoppelen van treinstellen extreem veel kost aan extra diensten voor machinisten’. ‘Wij hebben de laatste maanden regelmatig gezien dat ook op trajecten waar was afgeschaald treinen in de kortst mogelijke samenstelling reden terwijl deze met dezelfde inzetnormen van personeel een dubbele lengte hadden kunnen hebben. Hierdoor ontstonden zelfs in de late avonduren volle treinen, terwijl dit onnodig was.’ Volgens de NS echter knelt het personeelstekort vooral bij het aantal conducteurs, niet zozeer bij de machinisten.

Zo hebben de reizigersorganisaties nog veel meer vragen, bijvoorbeeld of er wel goed is overlegd met lokale bus-en tramvervoerders om zo extra overstaptijd straks te voorkomen. Waarom wordt er geen kantoorpersoneel ingezet om de crisis het hoofd te bieden? En is het wel slim vooral treinen in de daluren te schrappen, omdat de druk op de spits daardoor alleen maar groeit en dit dus steeds meer mensen richting hun auto zal drijven, de snelweg op?

Maar de belangrijkste vraag is toch wel: wat zijn eigenlijk de plannen voor de langere termijn? Nu volgt er bij elke vlaag tegenwind een standaard drietrapsraket vanuit het NS-hoofdkantoor, namelijk: wijzen naar het personeelstekort, minder treinen inzetten en vragen om begrip. Maar ‘u geeft echter niet aan hoelang dit zal duren’, schrijven de reizigersorganisaties. ‘In onze ogen dient u de dienstregeling weer volledig aan te bieden volgens de oorspronkelijke plannen zodra het personeelstekort is opgelost. Wij missen in dit verband een opschalingsplan.’

De NS wijst in een reactie inderdaad vooral naar het personeelstekort. ‘We moeten constateren dat we in Nederland helaas allemaal overvallen zijn door een te krappe arbeidsmarkt’, zegt een woordvoerder. ‘Het liefst waren we natuurlijk met de oorspronkelijke dienstregeling gaan rijden, of anders met langere treinen, maar langere treinen vragen om meer conducteurs. En wij hebben nu eenmaal ook een verantwoordelijkheid naar onze collega’s. We willen voorkomen dat de werkdruk nog verder toeneemt, want als de werkdruk toeneemt, neemt het verzuim toe, word je een minder aantrekkelijke werkgever en kom je in een vicieuze cirkel terecht waardoor het personeelstekort alleen maar groeit.’

Dat de wrevel over de huidige situatie op het spoor niet alleen bij de reizigers zit, maar inderdaad ook bij het NS-personeel zelf, bleek bijvoorbeeld uit de vierdaagse ‘stakingsestafette’ van afgelopen augustus, waardoor het treinverkeer in vrijwel het hele land plat lag en NS-topman Bert Groenewegen op moest roepen tot ‘begrip en zelfredzaamheid’ bij de reizigers.

‘Ik word hier zo moe van’, verzucht een vrouw die het eerste deel van de reis richting Den Haag Centraal nog probeerde op haar laptop te werken, maar die pogingen nu staakt en besluit aan te haken bij het verhaal van forens Van der Heijden. Ook de negen andere passagiers die op het balkon tegen elkaar aan geplakt staan, knikken soms instemmend met hun hoofd, halen wenkbrauwen op of puffen geëxalteerd van ongenoegen.

De sfeer in hun intercity is sowieso narrig en bedompt geworden. Ook in de coupés zelf staan overal in het gangpad reizigers die al op maandagochtend via hun socialemedia-apps lijken te concluderen dat de levens van al hun vrienden veel enerverender zijn dan die van henzelf, waardoor hun gemoed met iedere duimbeweging omhoog weer wat verder omlaag zakt.

Even wegklikken naar een nieuwsapp: oorlog in Oekraïne, boze boeren, chaos op Schiphol, verhoogde gastarieven. Een vluchtige blik uit het raampje: station Gouda-Goverwelle. De weerapp: ‘Morgen 40 procent kans op regen.’ NS-app voor de terugreis dan: ‘Dit reisadvies vervalt.’

Weer lacht forens Van der Heijden zijn bijna verontschuldigende glimlach. ‘Tja’, zegt hij opnieuw.