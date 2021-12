Minder positieve testen maar ook veel minder getest, boosteren in Nederland komt op gang

60-plussers in de rij voor een boosterprik op 4 december in Gouda. Beeld ANP

Besmettingscijfers dalen maar groter deel testen positief, omikronvariant baart RIVM zorgen

De besmettingscijfers dalen, maar het RIVM maakt zich zorgen om de besmettelijkere omikronvariant. Naar verwachting lopen de cijfers de komende weken weer op. De afgelopen week zijn ruim 116 duizend besmettingen gemeld, 21 procent minder dan de week daarvoor. Het aantal uitgevoerde testen daalde echter nog sneller, van 622 duizend naar 454 duizend. Volgens het RIVM komt dit doordat zelftesten nu ook bij klachten mogen. Ook was er zaterdag een storing waarbij enige tijd geen testafspraken gemaakt konden worden. Een steeds groter deel van de testen blijkt positief, inmiddels 23,4 procent. Mogelijk blijven veel besmettingen onopgemerkt.

Bij kinderen in de basisschoolleeftijd worden de meeste besmettingen gemeld. In drie maanden tijd is bijna 1 op de 10 kinderen tussen de 4 en de 12 positief getest, ruim 160 duizend bevestigde besmettingen. De hoge besmettingsgraad is voor het demissionair kabinet reden om de de basisscholen volgende week te sluiten, een week voor de kerstvakantie.

Boostercampagne versnelt, nog wel langzamer dan meeste EU-landen

De afgelopen week zijn bijna een half miljoen boostervaccins toegediend, waarmee het aantal Nederlanders voorzien van een booster bijna verdubbelt. Nog steeds blijft het aantal boosterprikken ver achter bij veel EU-landen. Alleen Kroatië, Letland, Roemenië en Bulgarije hebben tot nu toe minder boosterprikken gezet dan Nederland.

De GGD’s hebben deze week 375 duizend boosterprikken gezet, daarnaast zijn er naar schatting 95 duizend boosters toegediend in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Hoeveel extra prikken er de afgelopen week zijn toegediend aan mensen met een ernstige afweerstoornis is niet bekend, de GGD kampte met een storing. In totaal hebben tot en met 12 december bijna 1,2 miljoen Nederlanders een extra dosis coronavaccin gekregen.