Minder lang douchen en de thermostaat omlaag: dit kunt u doen om het dichtdraaien van de Russische gaskraan op te vangen

Overschakelen op elektrisch koken heeft weinig effect op de gasrekening. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Hoe kan het verbruik van gas in Nederland omlaag om het wegvallen van het Russische gas op te vangen? Jaarlijks verbruikt Nederland nu 42 miljard kubieke meter gas, waarvan 5- tot 6 miljard kuub uit Rusland afkomstig was. Het grootste deel van het gas wordt gebruikt voor opwekking van stroom: bijna de helft van het jaarlijkse gasverbruik.

Dankzij zonnepanelen en windturbines is er inmiddels iets minder gas nodig. Maar aangezien kolencentrales grotendeels zijn gesloten (om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen), is het moeilijk om gasverbruik bij de opwekking van stroom verder te reduceren. De industrie gebruikt al sinds jaar en dag zo’n 9 miljard kuub per jaar. Om dit verbruik drastisch omlaag te krijgen, moeten grootverbruikers als kunstmestfabrikanten, de voedingsmiddelensector en de chemische industrie minder gaan produceren.

Voor het verwarmen van kantoren is er jaarlijks 4 miljard kuub gas nodig, voor woningen 8 miljard kuub. Het verbruik voor verwarming is de laatste jaren al licht gedaald. Door isolatie en zuiniger gebruik vertoont de gasconsumptie de laatste jaren een gestage daling. Een doorsnee huishouden gebruikt nu gedurende een normale winter 1.200 kuub gas, waar dat tien jaar geleden nog 1.600 kuub was.

Consumenten kunnen het verbruik nog verder omlaag brengen. Naast rigoureuze maatregelen als isoleren kan ook gedragsverandering helpen. Vooral de thermostaat lager zetten heeft zin, driekwart van het gas gaat op aan verwarming. Pas in de wintermaanden zal dat effect hebben. Het verminderen van warmwatergebruik (voor het douchen) verlaagt de gasrekening direct. Overschakelen op elektrisch koken heeft weinig effect.