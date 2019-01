Minder drukke spits, ‘mensen zijn thuis gebleven vanwege verwachte sneeuw’

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Vanaf acht uur begon het te sneeuwen in Zeeland, later in de ochtend zal het naar verwachting gaan sneeuwen in de Randstad. De NS en ProRail kondigden gisteravond al een beperkte dienstregeling aan en KLM waarschuwt voor uitvallende vluchten. Het KNMI verwacht dat in de loop van de dag de sneeuw een laag van 1 tot 3 centimeter achterlaat.

Beeld BELGA

De aangekondigde beperkte dienstregeling van de spoorwegen houdt onder meer in dat treinen die normaal elk kwartier een station aandoen, dinsdag om het half uur rijden. De tienminutendienst tussen Eindhoven en Amsterdam rijdt dinsdag elk kwartier. Volgens een woordvoerder van de NS rijdt 80 procent van de treinen dinsdag wel.

De eerste échte sneeuw van het jaar en het spoorboekje vliegt het raam uit In het land is lacherig gereageerd op de aankondiging van de Nederlandse Spoorwegen en netwerkbeheerder Prorail dat de eerste grote sneeuwbui van het jaar leidt tot een ingekrompen dienstregeling.

De verwachte sneeuwval op dinsdag leidt waarschijnlijk ook tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam, meldde KLM maandag. De luchtvaartmaatschappij raadt klanten aan om de status van hun vlucht goed in de gaten te houden.