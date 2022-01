Minder broodjes bij de bakker en vertraging bij de brandweer: de quarantaineregels worden in bijna elke sector gevoeld

Een blussende brandweerman. Beeld Lex van Lieshout / ANP

David Jongen - bestuursvoorzitter Zuyderland ziekenhuis in Heerlen

‘Het verzuim in ons ziekenhuis is de afgelopen maanden aanhoudend hoog, veel mensen zijn uitgeput door het zware werk tijdens de coronacrisis en zitten langdurig thuis. Mede daardoor missen we constant zo’n 10 procent van het personeel. De afgelopen weken zien we het verzuim stijgen door de snelle verspreiding van de omikronvariant. De komende tijd zal de personeelsuitval vermoedelijk alleen maar toenemen.

‘Verdere versoepeling van de quarantaineregels zal helpen, maar als de nood alsnog hoog wordt, voel ik me vrij om mijn eigen plan te trekken. In het uiterste geval is inzet van besmet personeel verantwoord: als het alternatief is dat we patiënten naar huis sturen, voel ik me vrij om alles uit de kast te trekken.

‘Vooralsnog kunnen we het bolwerken met personeel dat nog beschikbaar is. Maar als het echt mis gaat, zullen we ook besmet personeel met geen of lichte klachten inzetten. In november, toen de druk heel hoog was, hebben we ook al enkele besmette medewerkers ingezet. Dat doen we uiteraard alleen als ze het willen en aankunnen.’

Carmen Westra - brandweer Amsterdam-Amstelland

‘Het verzuim is zo hoog dat het niet meer elke dag lukt om alle auto’s die we tot onze beschikking hebben uit te laten rukken. Het is voor ons een puzzel om alle brandweerwagens en kazernes bemenst te krijgen. En het tekort is de afgelopen weken opgelopen. Elke dag zijn er weer collega’s die geschrokken opbellen: ‘Ojee, mijn dochter is positief getest, wat nu?’

‘Vooropgesteld: we hebben nog genoeg wagens beschikbaar om uit te rukken bij noodgevallen. Als mensen bellen, komen we. Maar met minder capaciteit neemt het risico toe dat we langer onderweg zijn. Als er volgende week op meerdere plekken in de stad brand uitbreekt, dan zou het kunnen dat het langer duurt voordat we met meerdere auto’s ter plaatse zijn om het vuur goed te kunnen blussen, met grotere schade tot gevolg.

‘Je kunt je voorstellen dat onze collega’s moeilijk afstand van elkaar kunnen houden. In de brandweerwagen is het nu eenmaal krap, en als er tijdens een incident iemand gereanimeerd moet worden, staan brandweerlieden ook dicht op elkaar. Als één collega besmet is, moet de bemanning zonder booster op dit moment thuisblijven. Ik hoop dat er voor cruciale functies binnen de brandweer een uitzondering op de quarantaineregels komt.’

Ronald van Bruggen - rector Stedelijk Gymnasium Nijmegen

‘Afgelopen week hebben we ongeveer 400 van onze 1.050 leerlingen naar huis moeten sturen vanwege besmettingen in de klas. Dat is ontzettend veel. Al bij drie besmettingen in een klas moeten we groepen naar huis sturen. Ook enkele leraren zitten thuis in quarantaine of isolatie vanwege covid.

‘We hebben erover nagedacht de school helemaal te sluiten, maar het leek ons het beste om fysiek les te blijven geven aan klassen waar dat kan. We moeten nu leerlingen naar huis sturen van wie we de leerachterstand uit eerdere lockdowns net een beetje hadden ingehaald. Zij lopen nu opnieuw achterstanden op. Door zo’n quarantaine mis je al gauw een anderhalve week les en ook de toetsen moeten weer verzet worden, wat leidt tot lesuitval in de komende weken.

‘Ik denk dat de quarantaineregels heel dringend versoepeld moeten worden. Dit houden we niet vol. Het voelt ook gek: we hadden tijdens de hele crisis minder strenge regels. De richtlijn was altijd om alleen mensen naar huis te sturen die heel intensief contact hadden met een besmet persoon, nu volgen hele klassen. Ik denk dat we terug moeten naar dat oude systeem.’

Renee Pater - oprichter bakkerij Bbrood in Amsterdam

‘Door het personeelstekort van de afgelopen weken hebben we ons assortiment moeten aanpassen. Bewerkelijke broodjes, zoals pistoletjes die met de hand worden gerold, maken we niet meer. Op die manier kunnen we de overgebleven bakkers wat ontzien. In onze tien winkels springen managers bij als winkelmedewerker. Ook ik stond afgelopen weekend in de winkel. Dat was eerlijk gezegd best leuk: ik had het al drie jaar niet meer gedaan.

‘Op dit moment missen we gemiddeld zo’n vijftien van onze honderd medewerkers: absoluut het hoogste aantal van deze hele crisis. We hebben er ook altijd heel goed opgelet. We hebben al die tijd een coronaregister bijgehouden. Daarin houden we in de gaten of besmette personen in contact zijn geweest met andere medewerkers, zodat we ze uit voorzorg in quarantaine kunnen plaatsen. Zo hielden we corona de afgelopen anderhalf jaar in de hand.

‘Maar sinds de komst van omikron lijkt het niet meer te stoppen. De besmettingen komen nu vooral van buiten de bakkerijen. Wie het nog niet heeft gehad, krijgt het op een of andere manier. Het liefst zou ik zien dat onze medewerkers niet meer in quarantaine hoeven, maar het lastige is dat we ook rekening moeten houden met personeelsleden en klanten die angstig zijn voor het virus. Een makkelijke oplossing is er niet.’

Peter Langenbach - bestuurder Maasstad Ziekenhuis

‘Het ziekteverzuim onder onze verpleegkundigen neemt toe. Waar vorige week nog 11 procent van het personeel in quarantaine zat, blijft nu 17 procent thuis door ziekte of een besmet gezinslid. Het goede nieuws is dat op zowel de ic als de klinische afdeling veel minder coronapatiënten liggen.

‘Dankzij die lage bezetting zijn er meer bedden over en kunnen we de reguliere zorg, die door de coronacrisis op een laag pitje kwam te staan, weer opschalen. Langzaam maar zeker verschijnen galblaas- en liesbreukoperaties weer op het rooster. Zonder het hoge ziekteverzuim door omikron hadden we de uitgestelde operaties weliswaar nog sneller kunnen inhalen, maar over het algemeen ben ik positief gestemd.’