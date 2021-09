Minder besmettingen in Europa, maar hoge sterfte in het oosten lijkt voorbode voor najaar

Medewerkers van een resort in Albena, Bulgarije wachten op hun coronavaccinatie. Beeld Getty Images

Besmettingsniveau Europa daalt, maar is nog hoog in het oosten

De besmettingsgolf die Europa aan het begin van de zomer verraste, lijkt inmiddels over haar piek heen. Over het gehele continent zijn de afgelopen week zo’n 940 duizend besmettingen gemeld, 5 procent minder dan de week ervoor.

Waar afgelopen winter de meeste landen veel tijd en zware maatregelen nodig hadden om de infectiecurve plat te slaan, verliep de ommekeer ditmaal relatief snel en zonder lockdowns. Vooral in het westen van Europa zijn de besmettingscijfers gedaald, zij het nog niet naar het niveau van eind juni. Zo steeg Spanje – net als Nederland – uit tot boven de 400 wekelijkse besmettingen per 100 duizend inwoners, maar begeeft het zich nu rond de 100. Dat is het dubbele van voor de golf. Frankrijk is nog op de weg terug, en in veel andere West-Europese landen bleef de uitbraak relatief beperkt.

Anders is de situatie in het oosten van het continent, met name op de Balkan en in de Kaukasus. Georgië meldde twee weken geleden ruim 800 besmettingen per 100 duizend inwoners in een week, Kosovo en Montenegro respectievelijk 775 en 660. Ondanks een kleine daling sindsdien hebben deze landen nog steeds de hoogste besmettingsniveaus van de wereld, Israël uitgezonderd.

WHO bezorgd om Balkan en Kaukasus

In Europa zouden dit najaar nog eens 236 duizend mensen kunnen overlijden aan het coronavirus, waarschuwt de WHO. De wereldgezondheidsautoriteit maakt zich met name zorgen over landen in de Kaukasus en op de Balkan, waar de vaccinatiegraad achterblijft. Zo is in Georgië pas 10,6 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, in Kosovo 13,9 en in Bulgarije 17,1. Door de opkomst van de deltavariant werden deze landen in augustus ook al hard getroffen. In Georgië overleden relatief gezien de meeste inwoners, bijna 400 per miljoen inwoners. Uit voorzorg heeft Bulgarije, dat de laagste vaccinatiegraad van de Europese Unie heeft, besloten om vanaf 7 september restaurants en cafés te sluiten.