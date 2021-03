Minder besmettingen bij alleroudsten in Nederland; noodtoestand Tsjechië, versoepeling Sardinië

Sportschool Fitness Voigt B.V. voerde afgelopen zaterdag actie door buiten voor de sportschool te gaan sporten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Bij alle leeftijden neemt het aantal positieve testen toe, behalve bij 80-plussers. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM over het aantal meldingen naar eerste ziektedag of de datum van de test. Deze cijfers zijn voor de laatste dagen nog niet compleet, omdat het altijd even duurt voor een melding doorkomt, maar in vergelijking met een paar dagen geleden is al een duidelijk verschil te zien tussen ouderen boven de 80 en de rest van Nederland. Van de alleroudsten heeft een groot deel inmiddels minstens één dosis van een coronavaccin toegediend gekregen. De coronacijfers lopen iets minder snel op dan vorige week, maar ze stijgen wel. De afgelopen week zijn 31.651 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd, 10 procent meer dan vorige week. Op maandag meldde het RIVM 3.826 nieuwe coronabesmettingen, ruim driehonderd minder dan vorige week maandag.

Noodtoestand in Tsjechië

De Tsjechische overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege een aanhoudende derde golf. Het land telt deze week, met 769 besmettingen per 100 duizend inwoners, het hoogste aantal positieve testen wereldwijd. Per 1 maart gelden nieuwe maatregelen: Tsjechen mogen hun woonplaats alleen verlaten voor noodzakelijke reizen, zoals werk of doktersbezoek. Scholen, inclusief kleuterklassen, worden gesloten. Persbureau Reuters meldt dat 26.000 politieagenten en 3.800 militairen zijn ingezet om de regels te handhaven.

Sardinië versoepelt maatregelen vanwege gunstige cijfers

Op Sardinië is het virus zo goed onder controle dat veel coronamaatregelen kunnen vervallen. Dit is de eerste regio die de Italiaanse regering als ‘witte zone’ kwalificeert sinds de invoering van regionale coronamaatregelen. Dit betekent dat bars sinds maandag open mogen blijven tot 9 uur in de avond en restaurants tot 11, een half uur voordat de avondklok ingaat. De meeste Italiaanse regio’s zijn ‘geel’ of ‘oranje’; daar moet de horeca om 6 uur sluiten en geldt een avondklok vanaf 10 uur. De strengste regels gelden in de rode zones, Basilicata en Molise. Daar zijn sinds dit weekend alle horecagelegenheden en niet-essentiële winkels gesloten, en zijn alleen noodzakelijke verplaatsingen toegestaan. In Basilicata is het aantal gemelde besmettingen nog niet heel hoog, maar is het besluit genomen vanwege een snelle stijging van het aantal besmettingen en uitbraken op scholen.