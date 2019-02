Minder beloning voor nieuwe topman Unilever na kritiek: maximaal 11 miljoen

Dat heeft Unilever donderdag laten weten aan zijn aandeelhouders. De Brits-Nederlandse multinational kreeg vorig jaar met moeite toestemming de beloning van de top verder op te trekken. Dat voorstel werd aangenomen, maar met een ongebruikelijk groot aantal tegenstemmers in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland. Dat gemor over de hoge beloning bleek later de opmaat tot massaal Brits verzet tegen de verhuizing van het hoofdkantoor naar Nederland. Die verhuizing werd door Polman op het laatste moment afgeblazen, omdat het plan in het Verenigd Koninkrijk weggestemd dreigde te worden.

Unilever-commissaris Vittorio Colao, verantwoordelijk voor de beloning van de top, schrijft donderdag aan de aandeelhouders dat er met het nieuwe pakket geluisterd is naar de kritiek van beleggers op het optrekken van de vaste beloning, de bonus en het maximumbedrag dat de Unilever-baas kan binnenhalen. Eumedion (belangenbehartiger van grote beleggers zoals de pensioenfondsen) is tevreden met de aanpassingen. ‘Dit is een positieve stap voorwaarts’, zegt directeur Rients Abma. ‘Er is serieus geluisterd naar de aandeelhouders.’ Naast de 14 procent daling van het vaste salaris van de nieuwe topman, is Eumedion ook tevreden dat Unilever de betaalde beloning ter advies gaat voorleggen aan de aandeelhouders. Dat wordt pas in 2021 wettelijk verplicht.

Unilevertopman Alan Jope. Beeld Bloomberg via Getty Images

11,2 miljoen

Als de prestaties van Unilever dit jaar naar verwachting zijn, dan gaat Alan Jope 5,8 miljoen euro verdienen. Dat kan dus oplopen tot maximaal 11,2 miljoen. Wat Paul Polman vorig jaar heeft verdiend, moet blijken uit het jaarverslag van Unilever, dat nog moet verschijnen. De per 1 januari gestopte baas heeft vorig jaar wel de 5 procent verhoging van zijn vaste salaris geweigerd. Polman blijft nog tot juli dit jaar aan als adviseur van Unilever. Wat hij daarna bij zijn vertrek meekrijgt, wordt ook pas later dit jaar duidelijk.