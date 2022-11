🎧 Podcast Met Groenteman in de kast

Miljuschka Witzenhausen geeft Gijs Groenteman ‘een uur van haar ziel’. Luister de interviewpodcast

Miljuschka Witzenhausen belooft Gijs ‘een uur van haar ziel te geven’. Ze keek deze week naar de serie Judas II en werd daar niet blij van. In het echt was het leven van haar familie veel heftiger. Ze vertelt dat ze haar hele leven al op haar hoede is en dat ze vastbesloten was iemand anders te worden dan ‘dat meisje met die mislukte familie’. Maar het gesprek gaat ook over hoe ze van thuisblijfmoeder een Instagram-fenomeen en een beroemde tv-kok werd. Maar ook hoe ze het leven glans wil geven, door te genieten van lekker eten en poetsen in huis.