Miljoenenstrop voor Drents drinkwaterbedrijf door investering in dierenpark Wildlands

Ezels Wildlands Adventure Zoo Emmen, archieffoto april 2019. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Belevenspark’ Wildlands verving in 2016 de verlieslijdende dierentuin Emmen. Het dierenpark zou zorgen voor een impuls in de regio. Met onder meer dat idee investeerden de gemeente Emmen en het Drents waterbedrijf miljoenen in het project.

Drie jaar later trekt het gloednieuwe dierenpark te weinig bezoekers. In 2018 leed het een verlies van 8 miljoen euro. Om te voorkomen dat het park failliet zou gaan moest de gemeente haar belang zelfs vergroten van 60 naar meer dan 80 miljoen euro.

Reden genoeg voor WMD om uit het project te stappen. Op de gebouwen en installaties wordt nu maximaal 10,5 miljoen euro afgeboekt. Ook is de erfpacht op nul gezet. Daarmee krijgt de noodlijdende dierentuin wat lucht. Daarmee loopt de WMD een miljoen euro per jaar mis.

Verwevenheid

Waarom investeert een drinkwaterbedrijf überhaupt in een dierentuin? De verwevenheid met Wildlands ontstond omdat het dierenpark gebouwd is op grond van de WMD, een waterbeschermingsgebied. ‘Vanuit die situatie is een samenwerking ontstaan die paste bij hoe de WMD destijds opereerde’, zegt gedeputeerde Cees Bijl. De provincie Drenthe is voor 50 procent aandeelhouder. ‘Het was en is niet ongewoon dat watermaatschappijen nevenactiviteiten hebben.’

Behalve een erfpachtconstructie investeerde de WMD miljoenen in een waterzuivering voor het dierenpark en een multimediagebouw. Ooit was het de bedoeling dat daar verteld zou worden over de waterkringloop. Maar daar is volgens de provincie nooit veel van terechtgekomen.

Voor de WMD is het niet het eerste financiële debacle. Eerder verloor het waterbedrijf al ruim 10 miljoen euro op ontwikkelingsprojecten in Indonesië. Bijl: ‘Daarop hebben de aandeelhouders gezegd: zulke avonturen willen we niet meer. De WMD moet zich concentreren op haar kerntaak: schoon en veilig drinkwater voor inwoners van Drenthe.’

Marktwerking

Dat in voorgaande jaren daarvan is afgeweken heeft volgens WMD-directeur Leo Hendriks onder meer te maken met de marktwerking bij waterbedrijven. ‘Om te voorkomen dat andere ondernemingen taken zouden overnemen, ging het drinkwaterbedrijf investeren in alternatieve technieken’, zegt Hendriks. ‘Doordat er werd geïnvesteerd in expertise kwam dat ook de waterkwaliteit ten goede. Dit beleid komt voort uit goede bedoelingen.’

Nu het bedrijf de nevenactiviteiten wil afstoten komt de WMD door de afboeking onder een kritieke grens in het eigen vermogen, waardoor banken het bedrijf geen geld meer zouden willen uitlenen. Omdat investeringen wel hard nodig zijn, bijvoorbeeld om pompstations en leidingen te vervangen, is het idee dat de provincie een achtergestelde lening verstrekt van 6 miljoen euro. Bijl: ‘Het risico voor de provincie is niet heel groot, omdat de WMD in principe – los van deze afboeking – een gezond waterbedrijf is.’

Drentenaren zullen volgens directeur Hendriks weinig merken van het verlies. ‘Door de lening kunnen we blijven investeren in onze projecten en ook nog het afgesproken tarief voor drinkwater in stand houden.’