Miljoenenstad Wuhan in quarantaine: ‘De angst is groot, mensen blijven binnen’

Politiemensen met maskers op controleren auto’s op wilde dieren, die het coronavirus zouden kunnen dragen. Beeld Reuters

Was het moeilijk Wuhan te bereiken? De stad is toch in quarantaine geplaatst?

‘Ik heb in Beijing de hogesnelheidslijn genomen, die nog gewoon stopt in Wuhan. Op het station in Wuhan mocht niemand instappen, maar je mocht wel uitstappen. Daar vond ik een taxichauffeur bereid om mij naar de binnenstad te brengen. Hij was wel zenuwachtig. Hij hield de ramen open, voor de ventilatie, en hij keek of ik niet ziek was, koorts had.’

Is Wuhan, met 11 miljoen inwoners, nu een spookstad?

‘Spookstad is een te sterk woord. Er rijden wel auto’s, maar uiteraard veel minder. Je ziet wel amper voetgangers. De meeste mensen blijven binnen. Ze voelen zich onveilig. Ze zijn ook minder bereid om met je te praten, om zo weinig mogelijk risico te lopen. Ze willen niet dicht bij iemand komen.

‘Ik sprak een jong stel dat dagen binnen had gezeten en even bij ouders op bezoek ging. Ik kwam ook een paar bewoners tegen die een duikbril op hadden en een plastic jasje hadden aangetrokken, om te voorkomen dat ze besmet zouden raken. Daar schrok ik wel even van. Want er is nog wat onduidelijkheid hoe het virus precies wordt overgedragen.

Klagen de bewoners niet dat de stad is afgesloten?

‘Nee, helemaal niet. Ze accepteren het en vinden het goed. Ze zeggen dat de maatregelen even nodig zijn en dat China en de rest van de wereld niet in gevaar moeten worden gebracht.’

Op deze vlakte in Wuhan willen de Chinezen in tien dagen een nieuw ziekenhuis uit de grond stampen. Beeld AFP

Ga je naar de vismarkt, waar de uitbraak van het virus begon?

‘Ik denk het niet, ik weet niet of dat wel verstandig is. Daar zijn wellicht nog mensen die besmet zijn. Het risico is ook te groot om naar de ziekenhuizen te gaan, waar de slachtoffers worden behandeld. Wuhan bestaat uit twee delen: het deel waar het virus het heftigst is en het deel waar het veiliger is.

‘Met de taxi heb ik even door het minder veilige stadsdeel gereden. Het angstaanjagende is dat het een nieuw virus is. We weten niet hoe het zich ontwikkelt. Ik wil de risico’s beperkt houden. Maar ik weet het: door alleen al op straat te lopen, loop ik een risico. Sommigen hebben het mij ook afgeraden om naar Wuhan te gaan. Maar ik heb er goed over nagedacht en de doorslag gaf dat ik jong en gezond ben. Veel slachtoffers zijn ouder. De risico’s vond ik al met al aanvaardbaar.’

Het is zaterdag Nieuwjaar in China. Hoe gaan de bewoners dat vieren?

‘Alle festiviteiten zijn afgezegd. De meeste winkels zijn gesloten. Er zijn nog enkele supermarkten open. Maar die hebben heel weinig klanten omdat mensen binnen blijven. Inwoners vieren het thuis, in kleine kring, of even bij hun ouders.’

Weet je al hoe je straks teruggaat? Kan dat eigenlijk wel?

‘Dat moet ik nog bekijken. Je kan niet op het station in de trein stappen die weer naar Beijing of een andere stad gaat. Gisteren kon je nog met de auto via diverse wegen de stad verlaten. Maar dat is nu ook niet meer mogelijk. Ik zie wel als het zover is.’

Het stadsbestuur van Beijing wil dat mensen die uit Wuhan komen, twee weken binnen blijven. Ga je dat ook doen als je terug bent?

‘Ja, dat is een goede maatregel. Ik was ook van plan dat te gaan doen. De incubatieperiode van het virus is veertien dagen. Je moet anderen gewoon niet in gevaar brengen. Twee weken thuis zitten is het minste wat je kan doen om ervoor te zorgen dat het virus niet verder wordt verspreidt.’