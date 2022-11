Miljoenenclaim tegen Twitter om privacyschending

Beeld EPA

Het bedrijf waar het om gaat is MoPub, een dochteronderneming van Twitter. Dat verzamelde volgens de Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) van 2013 tot 2021 persoonsgegevens van gebruikers op ruim dertigduizend apps, waaronder Buienradar, Wordfeud, Grindr, Flitsmeister, Duolingo en My Talking Tom. Zulke gratis apps verdienen hun geld met advertenties: hoe meer clicks, hoe meer inkomsten. Ze schakelden MoPub in om de advertenties beter op hun gebruikers af te stemmen en zo de inkomsten te verhogen. SDBN schat dat MoPub de persoonsgegevens van tien miljoen volwassenen en een miljoen kinderen heeft doorverkocht.

Dat internetbedrijven op grote schaal persoonsgegevens verzamelen van hun gebruikers, is bekend. Het gebeurt zelfs zo veel dat toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens lang niet alle klachten kunnen behandelen. Consumenten hebben sinds enkele jaren ook een andere manier om de internetbedrijven ter verantwoording te roepen: collectieve-actiezaken waarmee een belangenbehartiger namens alle gedupeerden schadevergoeding kan eisen. Ook Twitter krijgt daar nu mee te maken vanwege de activiteiten van MoPub.

Nooit toestemming gevraagd

MoPub en de apps zouden gebruikers nooit om toestemming hebben gevraagd voor het verzamelen van gegevens. Ook zou MoPub de data hebben gedeeld met adverteerders en andere datahandelaren. ‘De gegevens zijn met zo veel partijen gedeeld, dat het onmogelijk is om te achterhalen waarvoor ze precies zijn gebruikt’, zegt Anouk Ruhaak, voorzitter van SDBN. Zowel dataverzameling zonder toestemming als het delen met derden noemt zij ‘hartstikke illegaal’.

SDBN legde de aantijgingen dit voorjaar al aan Twitter voor, maar Twitter gaf niet thuis. De stichting eist daarom nu schadevergoeding namens tien miljoen volwassenen en een miljoen kinderen die weleens een van de betrokken apps hebben gebruikt. Vanaf dinsdag haalt SDBN met de campagne Je Staat te Koop ook steunbetuigingen op, om aan de rechter te laten zien daadwerkelijk namens zo’n grote achterban te spreken. Als Twitter uiteindelijk schadevergoeding moet betalen, mogen alle gedupeerden daarin delen.

SDBN heeft een investeerder aangetrokken, Orchard, die de proceskosten betaalt. Als er een schadevergoeding komt, krijgt Orchard maximaal 20 procent daarvan. Hoe hoog zo’n schadevergoeding precies zou zijn, durft de stichting nog niet te zeggen. Maar omdat ook gegevens van kwetsbare groepen als kinderen en lhbti’ers zijn verzameld, zal de vergoeding volgens Ruhaak hoger uitvallen. Dat het overgrote deel van de gedupeerden weinig heeft gemerkt van de illegale dataverzameling, neemt volgens Ruhaak niet weg dat zij schade hebben geleden. ‘Er is een aanzienlijke kans dat het invloed heeft gehad op je leven.’

Winstkans niet te voorspellen

Ook Meta, TikTok, Oracle en Salesforce verdedigen zich in Nederland tegen een collectieve claim wegens het illegaal verzamelen van persoonsgegevens. Omdat zulke claims pas sinds 2020 mogelijk zijn, is nog in geen enkele zaak een inhoudelijke uitspraak gedaan. Tim Walree, universitair docent privaatrecht en technologie aan de Radboud Universiteit, vindt het daarom lastig om te voorspellen hoe kansrijk de zaak van SDBN is. ‘Ook in zaken over individuele privacyschendingen zie je een wisselend beeld.’

MoPub was ooit onderdeel van Twitters ambitie om een breed internetbedrijf te worden zoals Facebook. Maar in de afgelopen jaren heeft Twitter dat plan opgegeven, en stootte daarom alle dochterondernemingen af. MoPub kreeg in 2021 een andere eigenaar. Het doel is volgens Ruhaak vooral om een voorbeeld te stellen voor bedrijven die overwegen privacyregels te overtreden. SDBN wil daarom meer van dit soort collectieve claims gaan indienen tegen privacyschenders.

Als een Nederlandse rechter Twitter of een concurrent inderdaad dwingt tot het betalen van een schadevergoeding, denkt Walree dat dat een serieuze prikkel voor gedragsverandering in de sector kan zijn. ‘Die bedrijven moeten dan niet alleen uitkijken voor de toezichthouder, maar ook voor een collectieve claim. En zo’n schadevergoeding kan flink hoger zijn dan de boetes van de toezichthouder.’