Miljoenenboete Duitse autofabrikanten om kartelvorming

Volkswagen, dat een boete kreeg van ruim een half miljard euro, overweegt in beroep te gaan. Beeld EPA

De geheime kartelafspraken gebeurden tussen 2006 en 2014 en leidden ertoe dat technologie die de schadelijke uitstoot van diesels zou kunnen beteugelen niet of nauwelijks op de markt kwam. Het gaat om verboden afspraken tussen Audi, Porsche en Volkswagen (alle behorend tot het VW-concern) en BMW. Daimler ontloopt de boete doordat dit concern de verboden afspraken heeft gemeld. De Europese Commissie stelde in 2018 een onderzoek in.

Volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager van Mededinging hadden vijf producenten toegang tot technologie om de uitstoot tot onder de wettelijke EU-normen terug te dringen. ‘Maar ze gebruikten haar niet volledig om met elkaar te concurreren voor schonere auto’s.’

Het ging hierbij om systemen die de uitstoot van onder meer stikstofoxiden (NOx) kunnen verminderen, een schadelijk gas dat vrijkomt bij verbranding op hoge temperaturen. Europese steden kampten jarenlang met te hoge concentraties NOx, die voornamelijk het gevolg waren van dieselverkeer. Pas na de uitbraak van het dieselschandaal in 2015 maakten autofabrikanten echt werk van de invoering van schonere diesels.

De afspraken gingen onder meer over de grootte van het tankje met vloeistof dat helpt de uitstoot van NOx terug te dringen. Door de omvang daarvan te beperken, bleef meer ruimte over in de kofferbak – een verondersteld belangrijk verkoopargument. Door vervolgens de hoeveelheid vloeistof af te knijpen die wordt verbruikt, kon er toch een flink aantal kilometers worden gereden voor moest worden bijgevuld. Hierdoor was de uitstoot van NOx echter hoger dan strikt noodzakelijk.

Volkswagen, dat een boete kreeg van ruim een half miljard euro, overweegt in beroep te gaan. Het concern vindt dat technisch overleg niet verboden is en meent dat klanten geen hinder hebben ondervonden, omdat er nooit iets met de gesprekken zou zijn gedaan. BMW is akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van 373 miljoen euro.

Door Brussel op de hoogte te stellen van het kartel, wist Daimler een boete van 727 miljoen euro te vermijden. Ook de boete voor VW viel lager uit doordat het concern meewerkte met het onderzoek en bewijsmateriaal leverde, aldus de Commissie. BMW moet de volle mep betalen.