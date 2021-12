Miljoenenboete Belastingdienst voor toeslagenaffaire

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire lopen mee in de Mars met de Moeders. Met de mars willen de ouders aandacht vragen voor de afwikkeling van het toeslagenschandaal. Beeld ANP

De toezichthouder oordeelt dat de Belastingdienst jarenlang tegen de regels in persoonsgegevens zoals (dubbele) nationaliteit gebruikte om aanvragen van kinderopvangtoeslag te beoordelen. Zulke gegevens hadden al begin 2014 gewist moeten zijn, maar de dienst bleef ze gebruiken. In 2018 stond de dubbele nationaliteit van ruim 1,4 miljoen Nederlanders nog steeds in de systemen van de fiscus.

Nog harder is de toezichthouder over de wijze waarop de Belastingdienst de gegevens gebruikte. De nationaliteit van aanvragers mag niet van invloed zijn op de beoordeling of iemand wel of geen recht heeft op een toeslag. De dienst had de gegevens buiten beschouwing moeten laten. De AP vindt daarom dat de Belastingdienst naast onrechtmatig ook ‘discriminerend’ handelde. De toezichthouder noemt het een ‘inbreuk op fundamentele rechten’.

‘Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst op meerdere manieren, op grote schaal en langdurig gegevens bewaarde en gebruikte op een manier die absoluut niet is toegestaan’, aldus Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘Het hele systeem was op een discriminerende manier ingericht en werd ook als zodanig gebruikt.’

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, dat de fiscus zich niet zal verzetten tegen de boete. ‘Gelijke gevallen dienen gelijk behandeld te worden. Ik wil dan ook nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden.’

De boete is verreweg de hoogste die de Autoriteit ooit oplegde. De boete valt zo hoog uit vanwege de ernst en omvang van de overtredingen, zegt een woordvoerder. Ook speelt mee dat het gaat om een overheidsorganisatie. ‘Als burger kun je niet kiezen, er is maar één belastingdienst. Als zij zaken niet op orde hebben, is dat extra erg.’

Het geld dat de Belastingdienst aan de toezichthouder moet betalen komt uiteindelijk weer terug bij de overheid, zegt de woordvoerder. ‘Net als alle andere boetes die wij innen komt dit bedrag weer bij algemene middelen terecht. Dat geld kan dan weer gebruikt worden voor verschillende doeleinden binnen de overheid.’ Toch is de boete meer dan alleen een symbool, vindt de toezichthouder. ‘Het bedrag gaat ook af van het budget van de Belastingdienst, dat geld kan de organisatie niet meer besteden.’

Het is goed mogelijk dat het voor de Belastingdienst niet bij deze boete blijft. Ook voor de zogenoemde ‘zwarte lijst’, waarop mensen terecht kwamen die als potentiële fraudeur werden bestempeld, krijgt de fiscus mogelijk een boete. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde in oktober dat die werkwijze in strijd was met de wet. De toezichthouder beslist later of de dienst ook voor die overtreding een boete krijgt.