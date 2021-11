Miljoenen ouderen mogen naar de prikstraat voor een boosterprik, maar wel pas over een maand

Vaccineren in de Jaarbeurs, een van de grootste vaccinnatiecentra. Beeld ©raymond rutting photography

Wanneer begint de boosterprikcampagne?

Vanaf 6 december kunnen 80-plussers die mobiel genoeg zijn om priklocaties te bereiken, een extra prik halen. Ook de eerste zorgmedewerkers en de inwoners van zorginstellingen moeten voor het einde van dit jaar aan de beurt kunnen komen. De uitnodigingen voor de extra prik vallen van oud naar jong in de bus. Naar verwachting zijn 60-plussers vanaf januari aan de beurt.

Uiteindelijk mogen ook 60-minners een afspraak maken voor een boosterprik, maakte het demissionaire kabinet dinsdag bekend. Vanaf wanneer dat kan, is onbekend. De overheid heeft nog geen indicatie gegeven hoe lang het duurt voordat alle 60-plussers die willen hun een extra vaccinatie hebben. Naar verwachting zal dat in elk geval enkele maanden duren.

Het prikken begint pas volgende maand omdat voor het selecteren, uitnodigen en registreren van mensen voorbereidingen nodig zijn, volgens het RIVM. Er is overwogen om 80-plussers zich eerder zelf te laten melden, zegt een woordvoerder, maar uiteindelijk is ervoor gekozen de registratie even secuur te laten verlopen als bij de eerste en tweede prikken.

Daarbij speelt volgens haar mee dat er geen enorme haast bij is. De boostershots zijn vooral een voorzorgsmaatregel. Uit internationale studies blijkt de effectiviteit van vaccins na verloop van tijd af te nemen, maar dit blijkt nog niet onomstotelijk in de Nederlandse praktijk.

De bescherming tegen ziekenhuisopnames door vaccins is hier met 2 procentpunt afgenomen, tot 93 procent, zei RIVM-wetenschapper Jaap van Dissel woensdag. Maar die afname valt binnen de onzekerheidsmarges, waardoor het te vroeg is dit aan een verminderde effectiviteit van vaccins te wijten.

Heeft Nederland wel genoeg vaccins voor al die extra prikken?

Ja. Volgens een woordvoerder van het RIVM heeft Nederland nog bijna 10 miljoen vaccins van Pfizer en Moderna op voorraad. Hierbij is meegerekend dat voor boostershots de helft van een reguliere Moderna-dosis wordt gebruikt. Ruim voldoende dus om de ongeveer 5,5 miljoen mensen te voorzien die deze winter als eerste een prik kunnen halen.

Wie gaat die vaccins wegprikken?

De voornaamste bottleneck zit hem in de beschikbaarheid van personeel, schreef minister De Jonge van Volksgezondheid dinsdag aan de Tweede Kamer. Hij merkt op dat medewerkers moeilijker te vinden zijn dan een jaar geleden, door de krapte op de arbeidsmarkt.

De operatie zal minder omvangrijk zijn dan afgelopen zomer, toen op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne meer dan een miljoen prikken per week werden gezet. Dat zegt een woordvoerder van koepelorganisatie van GGD Ghor. De boosterprikken zullen op 74 priklocaties worden gezet, deze zomer waren er op de piek zo’n 140 in bedrijf.

De GGD’s werken met een flexibele schil: medewerkers kunnen vaker of minder vaak worden ingezet als dit nodig is, legt ze uit. Ze is ‘optimistisch’ dat het rekruteren van nieuw personeel geen problemen oplevert, al is nog niet duidelijk hoeveel nieuwe mensen nodig zijn. ‘De GGD’s hebben vanaf het begin van de vaccinatiecampagne elke week, altijd, alles geprikt wat aan ze is toegewezen.’

Ingewikkelder wordt het erop uitsturen van personeel naar mensen die niet zelf naar de GGD toe te kunnen komen. Voor hoeveel mensen dit nodig is, moet per regio nog blijken. Ook is nog niet duidelijk welke rol de GGD’s krijgen bij het prikken van de zorgmedewerkers, en in hoeverre instellingen als verzorgingshuizen en ziekenhuizen dit zelf kunnen. Ook hier ziet De Jonge mogelijke vertragingen opdoemen: het vaccineren in kleine instellingen en bij mensen aan huis vraagt om ‘maatwerk’ en is daardoor arbeidsintensief en ingewikkeld.

Financieel zou de zaak overigens geregeld moeten zijn. Het demissionaire kabinet heeft voor volgend jaar 134 miljoen euro in de begroting opzij gezet voor nieuwe vaccinatierondes, wat zelfs genoeg moet zijn voor maar liefst twee prikrondes voor de gehele bevolking in 2022, mocht het zo ver komen.