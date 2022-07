Miljoenen Oekraïners ontheemd, nieuwe asielcijfers Nederland

Oekraïense vluchtelingen op het station van Przemysl vlak bij de Pools-Oekraïense grens. Beeld Reuters

Miljoenen Oekraïners verdreven van huis

Bijna 10 miljoen Oekraïners zijn de grenzen naar buurlanden overgestoken sinds het begin van de oorlog, en zo’n 4 miljoen in de omgekeerde richting. Dit blijkt uit cijfers van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR. Een terugkeer naar Oekraïne is vaak niet permanent. De VN ondervroegen ruim duizend Oekraïners die in juni en juli naar Oekraïne reisden. Bijna de helft van hen kwam voor een kort bezoek, om persoonlijke eigendommen op te halen of om familie te helpen.

Ruim 6 miljoen Oekraïners zijn in het buitenland op de vlucht. Bijna 2 miljoen van hen zijn nu in Rusland. Volgens Kyiv is een deel van hen gedeporteerd. In Polen zijn 1,2 miljoen Oekraïners opgevangen en in Duitsland ruim 900 duizend.

In Nederland hebben zich nu 71 duizend Oekraïners geregistreerd, van wie er 53 duizend in noodopvang verblijven. Naast de Oekraïense vluchtelingen in het buitenland zijn ruim 6 miljoen inwoners intern ontheemd.

Meeste nieuwe asielaanvragen in Nederland uit Syrië en Turkije

Ruim 7.000 mensen deden in het tweede kwartaal een eerste asielverzoek en er waren ruim 3.000 ‘nareizigers’ (familieleden), melden het CBS en het IND. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het kwartaal daarvoor, maar fors minder dan de bijna 10 duizend eerste asielverzoeken eind 2021.

Oekraïners hoeven geen asielverzoek in te dienen om Nederland te verblijven en te werken. De meeste asielzoekers komen uit Syrië, Turkije en Afghanistan. Het aantal asielzoekers uit Rusland is met 170 klein, maar wel wat hoger dan de 120 van vorig kwartaal.

Door de droogte en onveilige situatie in Somalië neemt het aantal asielaanvragen van Somaliërs sinds medio 2021 toe, dat waren er afgelopen kwartaal 300.