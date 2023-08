Miljoenen gevluchte Afghanen zijn na val van Kabul vooral opgevangen in de regio

Afghaanse vluchtelingen verblijven in afwachting van de juiste papieren in een opvanghuis in de Pakistaanse stad Rawalpindi. Beeld REUTERS

Dat blijkt uit cijfers van de VN-vluchtelingenorganisaties UNHCR en IOM. In vier decennia vol conflicten in Afghanistan, is in de vijf buurlanden een grote Afghaanse gemeenschap ontstaan. Deze groep is het na vertrek van westerse landen en de daaropvolgende val van Kabul met zeker 1,6 miljoen personen gegroeid, naar 8,2 miljoen. In de Europese Unie hebben sindsdien zo’n 200 duizend Afghanen een eerste asielaanvraag gedaan.

In totaal verblijven 4,5 miljoen Afghanen in Iran en 3,7 miljoen in Pakistan. Hiervan worden 2,3 miljoen personen omschreven als vluchteling. Enkele tienduizenden Afghanen bevinden zich in Oezbekistan, Tajikistan en Turkmenistan.

Momenteel keren weinig Afghanen terug naar hun land. Waar in de jaren na de Amerikaanse inval (2001) en het beëindigen van de Navo-gevechtsoperaties (2014) honderdduizenden terugkeerden, waren het er vorig jaar slechts 6 duizend.

Binnen de grenzen van Afghanistan zijn nog eens 3,3 miljoen mensen ontheemd. In 2021 en 2022 verlieten 2,6 miljoen inwoners hun huis voor een andere plek in het land, meer dan in andere jaren. Tegelijkertijd keerden meer binnenlandse vluchtelingen terug, vaak naar het platteland vanuit steden die door de Taliban werden bezet.

Uit slechts twee landen waren vorig jaar meer inwoners op de vlucht dan de 5,7 miljoen buitenlandse vluchtelingen uit Afghanistan. Vanuit Oekraïne waren dit er zo’n 20 duizend meer. De Syrische vluchtelingenpopulatie is met 6,5 miljoen nog steeds de grootste.