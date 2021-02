Miljoenen genieten van Zoom-meeting van ruziënde Engelse raadsleden. ‘Wie heeft Netflix nodig?’

Beelden van de inmiddels beruchte Zoom-vergadering van de Handforth Parish Council. Beeld .

Leden van de raad kwamen op 10 december bijeen om te praten over sociale woningbouw en parkeergelegenheid, maar al snel verzandde de bijeenkomst in een bittere discussie over de vraag of er wel of geen sprake was van een officiële vergadering, en over de vraag wie de baas was.

Het leidde ertoe dat enkele leden uit de virtuele bijeenkomst werden gezet, onder meer de mokkende deelnemer die zichzelf tot voorzitter had bestempeld. Beledigingen vlogen heen en weer, telefoons gingen af op de achtergrond en familieleden van raadsleden begonnen zich ermee te bemoeien.

De gemeenteraad besloot de video vrij te geven, wat leidde tot miljoenen geamuseerde kijkers. ‘Wie heeft Netflix nodig?’ twitterde Olympisch wielerkampioen Chris Hoy. In een reactie tegenover BBC’s Woman’s Hour zei hoofdrolspeelster Jackie Weaver, die als vredesbemiddelaar had moeten fungeren, nadat eerder vergaderingen tot ruzie hadden geleid, verbaasd te zijn over de enorme aandacht.

Als een positief neveneffect noemde ze de aandacht voor plagerijen op het laagste niveau van het politieke bestuur in Engeland. De ‘Parish Councils’ bestaan al langer bekend als een broeinest van plaatselijke intriges, maar zelden wordt dat zichtbaar voor een breder publiek. Oud-minister George Osborne, die het kiesdistrict vertegenwoordigde waarin Handforth ligt, zei zich niet te kunnen herinneren dat de plaatselijke politiek daar zo levendig was.