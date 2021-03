Miljoenen geboden voor allereerste tweet

Jack Dorsey, topman bij Twitter. Beeld AFP

Dit historische bericht wordt momenteel geveild door Valuables by Cent, dat zich specialiseert in het verhandelen van tweets. Het eerste bericht van Dorsey is een topstuk. Dat vindt in ieder geval ook bieder Sina Estavi, topman van techbedrijf Bridge Oracle, dat een gelijknamige cryptomunt heeft bedacht. Estavi heeft met 2,5 miljoen dollar tot nu toe het hoogste bod uitgebracht.

just setting up my twttr — jack (@jack) 21 maart 2006

Wat krijgt de zakenman hiervoor? Feitelijk is een tweet niets meer dan wat enen en nullen; digitale code die eindeloos vaak gekopieerd kan worden. Om dit soort code toch uniek te maken, wordt gebruik gemaakt van de technologie NFT (non-fungible token, ofwel een niet-inwisselbaar bewijs). Zo’n digitaal certificaat dient als onweerlegbaar bewijs: dit stukje code is is ondertekend en gecontroleerd door de maker. In dit geval: Jack Dorsey. De technologie is dezelfde als die gebruikt wordt om transacties met cryptomunten als de bitcoin op echtheid te controleren.

De tweet blijft gewoon voor iedereen te zien zoals deze nu ook te zien is, zo benadrukt het veilinghuis. Maar waarom zou iemand daar dan geld voor over hebben, zo stelt Valuables by Cent zelf de voor de hand liggende vraag. Het antwoord: als financiële investering, omdat het sentimentele waarde vertegenwoordigt of om een relatie met de maker van het oorspronkelijke bericht te bestendigen.

Die NFT’s zijn overgewaaid uit de kunsthandel, waar het al een tijdje gonst van de berichten over werken die met behulp van deze technologie worden verhandeld. Dat kan alles zijn wat bestaat uit code: een meme, een digitaal schilderij, een muziekbestand of een videoclip.

Nyan Cat

Zo werd onlangs de fameuze Nyan Cat geveild op Foundation, een site die gespecialiseerd is in de verkoop van digitale goederen. Nyan Cat geniet op internet wereldfaam sinds deze tien jaar geleden voor het eerst op YouTube het licht zag. Hoofdrolspeler in de animatie is een pixellige kat die door het heelal zweeft terwijl hij een regenboog uitpoept. Niet alleen is Nyan Cat op YouTube honderden miljoenen keren bekeken, de kat werd ook een bekende meme in andere uitingen. Een onbekende bieder had er 580.000 dollar voor over.

Ook de grote veilinghuizen doen inmiddels mee. En daar gaat het om nog veel hogere bedragen. Christie’s laat geïnteresseerden momenteel bieden op het digitale kunstwerk Everydays: The First 5000 Days van Beeple, waarachter kunstenaar Mike Winkelmann schuilgaat. Zijn werk bestaat uit vijfduizend afzonderlijke beelden, waaraan hij sinds 2007 dagelijks werkt. Het hoogste bod is nu 3,7 miljoen dollar, maar er kan nog tot en met donderdag op worden geboden.

Wie minder creatief dan Beeple is, kan altijd nog zijn eigen tweets proberen te verkopen bij Valuables by Cent.