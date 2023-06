Miljoenen binnenhalen met TikTok: twintigers Britt Messing en Tess Scholten bouwden een verdienmodel rond dit platform

Tess Scholten (links) en Britt Messing van For Your Agency. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Op Ibiza met 100 flessen champi en taart’. Tess Scholten (26) schrijft het bij haar video op TikTok, het socialemediaplatform waar het businessmodel van haar bedrijf op is gebaseerd. Wie op Scholtens pagina kijkt, verwacht dat haar leven vooral bestaat uit feesten. Maar dat is verre van waar: op Ibiza was ze met beste vriendin en zakenpartner Britt Messing (25) om te werken. Messing: ‘Iedereen appt: ‘Lekker uitgerust in Spanje?’ Maar we zijn gesloopt, joh.’

Samen runnen ze For You Agency; een reclamebureau dat het bereiken van Generatie Z, jongeren tussen de 13 en 26 jaar oud, als doel heeft. Het gaat om de pubers, de studenten en starters van nu. Het duo weet de generatie, die geen leven zonder internet kent, aan te spreken via TikTok.

Dat doen ze vanuit hun kantoor vlak bij het Museumplein in Amsterdam: een statig pand van 500 vierkante meter, waar de bureaus van de vriendinnen tegenover elkaar staan. ‘Samen werken we het best’, zegt Scholten terwijl ze naar achter leunt in haar stoel met grote beige kussens. ‘Onze officewarming hielden we hier in april op de begane grond’, zegt Messing. Ze neemt een slokje van haar iced latte en vertelt: ‘Zeiden vrienden tegen ons: ‘Wat fijn dat jullie aan de tuin zitten.’ Zei ik: ‘Nee joh, we hebben het hele gebouw.’

De Onderneming In deze wekelijkse rubriek vertellen ondernemers over hun bedrijf. Vandaag: For You Agency, opgericht in 2020, met 20 werknemers en een omzet van 2 miljoen in 2022.

Dat pand bekostigen ze met hun verdienmodel rond de Chinese app TikTok. Het socialemediaplatform groeit wereldwijd snel, ook in Nederland. Het aantal gebruikers lag in 2022 op 3 miljoen en steeg met maar liefst 75 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Met hun bedrijf managen Scholten en Messing vijftien TikTok-grootheden, ook wel influencers of creators genoemd, zoals Duncan Tromp (bijna 1 miljoen volgers), Rhodé Kok (bijna 1 miljoen volgers) en Esmee Zizzy (334.300 volgers). Scholten en Messing sluiten deals voor hen met merken en houden een deel van de opbrengst in.

Zo ging Rhodé Kok met make-upmerk Maybelline New York naar een optreden van Beyoncé in Parijs. Over die avond plaatste ze een video op TikTok, waarin ook haar make-up wordt bijgewerkt. Ze schrijft erbij: ‘Maybelline fixte nog snel even mijn lookje, thanks, was nodig.’ De video is 680 duizend keer bekeken.

Daarnaast verdient de onderneming aan het maken van TikTok-video’s voor grote Nederlandse merken als New York Pizza, Ticketswap en DeGiro. Dit doet het duo met twintig medewerkers in vaste dienst. Het gaat als vanzelf: de merken benaderen het bedrijf, niet alleen omdat het video’s kan maken, maar ook omdat het alle grote tiktokkers in huis heeft.

Nog even terug naar Ibiza om de gouden greep van Messing en Scholten beter te begrijpen: daar waren ze op uitnodiging van New York Pizza, hun vaste klant. De keten wilde een onlinecampagne rond het 30-jarig bestaan. Van het budget zette het duo eerst zo’n 20 procent aan kosten opzij. Van het overige geld namen ze twintig tiktokkers en medewerkers mee naar een villa op Ibiza. Dit resulteerde in 35 video’s voor de TikTok-pagina van New York Pizza.

Daarin zie je feestjes met flessen champagne die leeg worden gespoten, een zwembad gevuld met opblaasbare pizzapunten en influencers die brak een yogales volgen. Ook plaatsten de Tiktokkers met groot bereik video’s op eigen accounts. Zo filmde Duncan Tromp hoe hij een pizzapunt op zijn bil laat tatoeëren.

Gedeelde droom

De vriendschap van Scholten en Messing begon in Hilversum, waar ze opgroeiden. Ze deelden een droom: wonen in Amsterdam. Messing: ‘Op Instagram zagen we dat het daar gebeurde: op vrijdagavond uitgaan op Leidseplein en op zaterdagochtend bloemen kopen op de Albert Cuypmarkt en koffietjes drinken op het terras.’

In 2015 verhuisden ze, met diploma op zak, daadwerkelijk naar de hoofdstad. Daar gingen ze samenwonen in de hippe buurt de Pijp en kozen ze voor de particuliere opleiding Marketing en Communicatie aan The New School. Het collegegeld voor het eerste jaar bedroeg zo’n 12.000 euro.

Na de studie startte Scholten als filmproducent bij reclamebureau MediaMonks. Messing kreeg een baan bij een pr-bureau voor mode- en beautymerken. Maar van hun droom kwam niet veel terecht: corona brak uit. Uit verveling begon Scholten een TikTok-account, waarop dans- en lipsyncvideo’s tijdens de pandemie razend populair werden. In de zomer van 2020 had ze vijfduizend volgers. Messing en Scholten zagen een zakenkans: Scholten kon op TikTok reclame maken voor de merken van het pr-bureau van Messing.

Scholten: ‘Bij onze eerste factuur van 300 euro dachten we dat we het hadden gemaakt.’ Het duo besloot ook andere influencers te benaderen, op wie ze dezelfde succesformule konden toepassen. Al snel zeiden ze hun banen op: For You Agency was geboren. Het ging hard: van het huren van twee bureau’s op een flexwerkplek gingen ze naar een kantoorruimte van 150 vierkante meter op de Keizersgracht. Al snel groeiden ze daar ook uit. Scholten: ‘Zaten we weer met klanten te videobellen op de trap.’ Sinds december zitten ze daarom aan het Museumplein.

Overconsumptie

Dat ze door het promoten van producten bijdragen aan overconsumptie en dat hun creators soms samenwerken met een fastfashionmerk als Na-kd, zien ze niet als een probleem. Messing: ‘We zijn geen goed doel, maar een commercieel bedrijf dat geld wil verdienen.’ Scholten: ‘Onze creators kiezen uiteindelijk zelf met welk merk ze in zee gaan.’

Deze mentaliteit heeft ertoe geleid dat For You Agency marktleider is in het bereiken van Generatie Z via TikTok. Wat is nu de volgende stap? Scholten: ‘Over tien jaar willen we naar Amerika, met ons eerste kantoor in Los Angeles’. Messing: ‘Dat moet wel een dakterras hebben, waar we feestjes kunnen geven.’