Miljardenverlies Just Eat Takeaway door strop na overnames in VS en Verenigd Koninkrijk

Just Eat Takeaway-topman en oprichter Jitse Groen. Beeld Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Door afschrijvingen heeft Just Eat Takeaway (JET) vorig jaar een verlies geleden van 5,7 miljard euro. Op de overname van het Amerikaanse Grubhub schreef het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl al 3 miljard euro af, en de fusie met het Britse Just Eat kostte nog eens 1,6 miljard euro. JET-oprichter Jitse Groen wijt het verlies vooral aan ‘macro-economische factoren’ als de stijgende rente.

De marktwaarde van JET is op papier fors gedaald door de fusies. Grubhub heeft het concern sinds de overname in 2021 een fortuin gekost. ‘Het blijft een exercitie op papier, we hebben die overnames niet cash betaald’, aldus Groen. ‘Maar de waarde van die deals is nu minder.’ Mede door druk van activistische aandeelhouders besloot JET de Amerikaanse tak weer af te stoten, maar een koper heeft zich nog niet gemeld.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers pronkte Groen woensdag vooral met de operationele winst van 19 miljoen euro, tegenover een verlies van 350 miljoen euro in 2021. JET maakte vorige maand al bekend dat het aantal orders eind vorig jaar was teruggelopen in vergelijking met de voor het bedrijf lucratieve coronacrisis, toen consumenten door de lockdowns massaal maaltijden bestelden.

Groei van 4 procent

In 2022 verwerkte JET 984 miljoen bestellingen, waardoor de omzet over het gehele jaar steeg tot 5,6 miljard euro. Het bedrijf noteerde een groei van 4 procent en blijft ook dit jaar inzetten op meer winstgevendheid. Groen: ‘Veel mensen dachten dat onze groei tijdens de coronacrisis van tijdelijke aard was, maar ons bereik is de laatste jaren veel groter geworden.’

In Nederland bedient JET 40 procent van de bevolking, in Duitsland slechts 20 procent. Groen: ‘Waarom zouden die percentages niet kunnen verdubbelen?’

De groei blijft vooral beperkt tot Noord-Europa, de meest winstgevende regio voor JET, met een brutobedrijfsresultaat van 313 miljoen euro. In Zuid-Europa werd het verlies met 100 miljoen euro teruggedrongen tot 161 miljoen euro. Het Verenigd Koninkrijk en Amerika boekten ook winst, al was JET in de VS 130 miljoen euro kwijt aan commissies voor de restaurants.

Wind in de rug

JET profiteert nu indirect van de inflatie en de gunstige wisselkoersen, aldus Groen. In januari erkende hij dat de prijzen in Nederland zijn verhoogd. Zo moeten restauranthouders een hogere commissie betalen voor het bezorgen van de maaltijden. Ook de maaltijden zelf zijn door de gestegen voedselprijzen duurder geworden. ‘Zo fungeert de inflatie voor ons in feite als een wind in de rug’, stelt Groen. ‘Als voedingsmiddelen duurder worden, stijgen onze inkomsten.’

Zoals Groen al in januari aankondigde, verwacht JET over 2023 een nettowinst van 225 miljoen euro te behalen. Hij wilde woensdag echter niet aangeven in hoeverre het aantal bestellingen zal blijven toenemen. JET maakte tevens bekend dat het een kredietfaciliteit van 400 miljoen euro heeft gereserveerd om de cashflow te kunnen vergroten. ‘Al zullen we er voorlopig geen beroep op doen’, stelt Groen.