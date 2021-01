Miljardenverkoop T-Mobile lijkt in de maak, grootste telecomdeal in Nederland in jaren

Zou T-Mobile Nederland inderdaad te koop worden gezet, dan is het zonder twijfel de grootste telecomdeal in Nederland sinds jaren. Het FD schat de opbrengst van T-Mobile op 4 à 5 miljard euro. Beeld Getty Images

Het is al de tweede keer in een paar maanden tijd dat er speculaties zijn over de verkoop van een van de telecomreuzen in Nederland. In november ging het gerucht rond dat de Zweedse investeringsmaatschappij EQT plannen zou hebben om marktleider KPN over te nemen. Sindsdien is van dat gerucht niets meer vernomen.

Zou T-Mobile Nederland inderdaad te koop worden gezet, dan is het zonder twijfel de grootste telecomdeal in Nederland sinds jaren. Het FD schat de opbrengst van T-Mobile op 4 à 5 miljard euro.

Verkoopproces

Enkele jaren geleden deed Deutsche Telekom al eens een poging zich te ontdoen van zijn Nederlandse dochter. Er werd zelfs al een begin gemaakt met het verkoopproces, maar toen bleek dat T-Mobile Nederland niet genoeg ging opleveren. Tegen de Telegraaf zei Deutsche T-Mobiles bestuursvoorzitter Søren Abildgaard onlangs dat de vraagprijs voor zijn bedrijf destijds 2,2 miljard euro bedroeg, maar dat het hoogste bod net tot 1,8 miljard zou reiken.

Maar Deutsche Telekom zei wel meteen dan ‘andere deals’ met de Nederlandse dochter te zullen onderzoeken. Dat gebeurde in 2018, toen T-Mobile de Zweedse concurrent Tele2 overnam. Sindsdien heeft Tele2 25 procent van de aandelen van T-Mobile.

Deutsche Telekom zou verschillenden redenen hebben om van zijn Nederlandse dochter af te willen. Het concern wil volgens het FD in elke markt waarin het actief is de nummer één of twee zijn, maar in Nederland lukt het niet om langszij te komen bij KPN en VoldafoneZiggo, ondanks de overname van Tele2 in 2018. Bovendien moet Deutsche Telekom grote investeringen doen in zijn 5G-netwerk en kan dus wel wat cash gebruiken.

Het lijkt een goed moment om een telecombedrijf te koop te zetten. De coronacrisis maakt telecommunicatie belangrijker. Door het vele thuiswerken wordt er meer gebeld, en meer geïnternet. De omzet en winst van T-Mobile zijn het afgelopen jaar daardoor licht gestegen.